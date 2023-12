Schietpartijen in Texas: verdachte in hechtenis na zes doden en drie gewonden bij een reeks moorden en schietpartijen in Austin en Bexar County

CNN

—



Een verdachte zit in hechtenis nadat bij een reeks moorden en schietpartijen in twee gemeenschappen in Centraal-Texas zes mensen omkwamen en drie mensen gewond raakten, waaronder twee politieagenten, zeiden de autoriteiten tijdens persconferenties in Austin en de omgeving van San Antonio.

De mannelijke verdachte is beschuldigd van moord en er zijn nog aanvullende aanklachten in behandeling, zei Robin Henderson, interim-politiechef van Austin, op een persconferentie. De politie heeft de verdachte niet genoemd.

De man zou twee mensen hebben vermoord in de omgeving van San Antonio in een huis in Bexar County, zeiden ambtenaren daar. De timing was niet duidelijk.

Dinsdagochtend zou hij vervolgens een Austin Independent School District-officier voordat hij een man en een vrouw vermoordt Kilometers verderop, zeiden onderzoekers. Vervolgens zou hij naar verluidt een man op een fiets hebben neergeschoten en gewond hebben geraakt, voordat hij een politieagent uit Austin neerschoot die reageerde op een inbraakoproep in een huis waar later twee mensen dood werden aangetroffen, aldus de politie van Austin.

Bexar County, waar vermoedelijk de eerste twee slachtoffers zijn omgekomen, ligt ongeveer 130 kilometer ten zuidwesten van Austin. De verdachte was daar verbonden met een woning, maar de politie wil niet zeggen wat zijn relatie met de slachtoffers is.

De eventuele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers van Austin is ook niet bekend, zei Henderson. Onderzoekers wisten aanvankelijk niet dat de incidenten met elkaar verband hielden, zei ze.

“Ik wil benadrukken dat APD en andere wetshandhavers pas hebben vastgesteld dat deze incidenten met elkaar verband hielden, totdat het laatste incident vanavond plaatsvond nadat de mannelijke verdachte in hechtenis was genomen”, zei Henderson.

Twee middelbare scholen in Austin zijn woensdag gesloten omdat de politie de schietpartijen in de stad onderzoekt, zeiden functionarissen.

Twee mensen werden gedood in Bexar County voordat de verdachte naar Austin ging, zei de sheriff.

Terwijl de politie in Austin de verdachte na zijn arrestatie onderzocht, hebben ze hem doorverbonden met een adres in Bexar County en contact opgenomen met de autoriteiten daar, zei sheriff Javier Salazar dinsdagavond tijdens een persconferentie.

Agenten werden gestuurd om het huis te controleren en ontdekten dat er water uit het huis lekte, dus besloten ze met geweld naar binnen te gaan, zei Salazar.

De agenten ontdekten binnen een “behoorlijk grizzly plaats delict” met twee doden, zei de sheriff.

De eventuele relatie tussen de verdachte en de mensen in het huis is onduidelijk, zei Salazar.

“Dit is een heel rustige familie. De heer die in het huis woont, is zeer betrokken bij de gemeenschap, bij de buurtwacht,’ zei Salazar.

Rond 10.40 uur werd in Austin een schoolmedewerker neergeschoten, zei de politie.

De eerste schietpartij in Austin vond plaats toen een Austin Independent School District-officier werd neergeschoten nabij Northeast Early College High School. De agent werd in zijn been geschoten en was stabiel, zei politiechef Wayne Sneed van het Austin Independent School District.

De school werd afgesloten toen een andere schoolmedewerker de gewonde officier assisteerde, zei Sneed. De school en de nabijgelegen International High School zijn woensdag gesloten omdat het onderzoek voortduurt, zeiden districtsfunctionarissen.

Rond het middaguur werden twee mensen gedood in een huis, kilometers verwijderd van de school, zei de politie.

Iets meer dan een uur later reageerde de politie van Austin “op meerdere oproepen om hulp” op een locatie ongeveer 19 kilometer verwijderd van de middelbare school, Austin Police Sgt. Dat zei Destiny Silva dinsdagmiddag tijdens een nieuwsbriefing.

“De bellers meldden dat ze geweerschoten hadden gehoord en verklaarden dat er twee mogelijke slachtoffers waren”, zei Silva.

“Onze agenten arriveerden omstreeks 12.04 uur ter plaatse en troffen een mannelijk en een vrouwelijk slachtoffer aan met duidelijke tekenen van trauma aan hun lichaam.”

Eén slachtoffer stierf daar en het andere werd in het ziekenhuis dood verklaard, zei Silva.

Rond 17.00 uur werd een man op een fiets neergeschoten, aldus de politie.

Het derde incident in Austin vond plaats rond 16.57 uur, “toen Austin 911 een telefoontje kreeg op 5701 West Slaughter Lane” over een mannelijke fietser die zei dat hij was neergeschoten. De man liep niet-levensbedreigende verwondingen op, zei politiechef Henderson.

Rond 19.00 uur werd een agent neergeschoten terwijl hij reageerde op een inbraakoproep en werden twee mensen dood aangetroffen in de woning, aldus de politie.

Ongeveer twee uur later werd een politieagent die reageerde op een inbraakoproep in het zuidwesten van Austin, neergeschoten tijdens een geweervuur ​​met een verdachte. De agent had niet-levensbedreigende verwondingen en de verdachte raakte niet gewond, zei Henderson.

De verdachte vluchtte de plaats van de inbraak in een voertuig, zei Henderson, en agenten achtervolgden hem. De verdachte crashte rond 19.14 uur met het voertuig en werd gearresteerd, aldus de chef. Hij had een vuurwapen bij zich, zei Henderson.

Tijdens de achtervolging controleerden extra agenten die naar het huis reageerden op de inbraakoproep het huis en troffen binnen twee doden aan, zei Henderson.

Na zijn arrestatie werd de verdachte naar de gevangenis van Travis County gebracht en beschuldigd van moord, zei Henderson.

“Hij werd ook geboekt voor een openstaande mishandeling met letsel (en) bevel tot huiselijk geweld; verdere aanklachten zijn in behandeling”, zei de chef.

Dit is een verhaal in ontwikkeling en zal worden bijgewerkt.