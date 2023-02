CNN

Een burger gebruikte zijn legaal gelicentieerde wapen om een ​​verdachte neer te schieten en te verwonden bij een schietpartij in een winkelcentrum in El Paso, Texas, waarbij eerder deze week één dode en drie gewonden vielen, aldus de politie.

De 32-jarige Emanuel Duran schoot een 16-jarige neer van wie wordt aangenomen dat hij de schietpartij in de Cielo Vista Mall heeft gepleegd, waardoor chaos ontstond en veel klanten woensdagavond in paniek op de vlucht sloegen, zei de politie van El Paso in een stelling Vrijdag nacht.

“Zodra de schietpartij voorbij was, begon de 16-jarige verdachte te rennen en richtte hij het pistool in de richting van omstanders”, aldus de politie. “Terwijl de verdachte naar Duran en omstanders rende, trok Duran zijn pistool en schoot op de verdachte.”

Na de schietpartij nam een ​​politieagent buiten dienst die bij de beveiliging van een nabijgelegen winkel werkte, de verdachte in hechtenis, aldus ambtenaren. De officier hielp ook bij het verlenen van hulp aan de 16-jarige verdachte, die vrijdag in stabiele toestand verkeerde, aldus de politie.

De naam van de verdachte is niet genoemd omdat hij minderjarig is, aldus de politie. Het pistool dat de verdachte gebruikte, werd als gestolen opgegeven, politie Sgt. Robert Gomez vertelde verslaggevers vrijdagavond.

De aanklacht tegen de verdachte is hangende terwijl het onderzoek aan de gang is, zei de politie, die de schietpartij beschreef als een confrontatie tussen twee groepen die escaleerde.

Angeles Zaragoza, 17, kwam om bij de schietpartij. Een andere 17-jarige en een 20-jarige die gewond zijn geraakt, zijn niet openbaar genoemd. De derde gewonde is een man, meldt de politie.

De schietpartij kwam toen de VS dit jaar tot nu toe meer dan 70 massale schietpartijen registreerde, volgens het Gun Violence Archive. Zowel CNN als het archief definiëren een “massale schietpartij” als een schietpartij waarbij vier of meer mensen zijn gedood of gewond, de schutter niet meegerekend.

Het winkelcentrum grenst aan een Walmart waar bij een schietpartij in 2019 23 doden vielen en bijna twee dozijn anderen gewond raakten. De 24-jarige schutter pleitte vorige week schuldig aan 90 federale aanklachten als onderdeel van een pleidooiovereenkomst.