Philadelphia 76ers-ster James Harden sprak woensdag via een videogesprek met John Hao, een fan van Harden’s en een van de studenten van de Michigan State University die vorige week gewond raakte bij een massale schietpartij op de campus.

Een video die door het managementteam van Harden met CNN wordt gedeeld, laat zien hoe de NBA-ster bemoedigende woorden uitspreekt tegen Hao, die in het ziekenhuis blijft.

“Alles komt vanzelf goed. Je bent sterk”, zegt Harden tijdens hun gesprek. “Blijf pushen en blijf vechten.”

Hao was een van degenen die op 13 februari op de campus van Michigan State in East Lansing werden neergeschoten. Bij de schietpartij kwamen drie studenten om het leven en raakten minstens vijf anderen gewond, aldus ambtenaren.

Een kogel doorsneed Hao’s ruggenmerg en verwondde ernstig zijn longen, waardoor hij vanaf zijn borst verlamd raakte, volgens een geverifieerde GoFundMe die voor zijn gezin is gestart.

Hao streeft naar een carrière in sportmanagement en Harden is zijn favoriete basketbalspeler, vertelde een vertegenwoordiger van Hao’s familie aan CNN. Geschenken van Harden aan Hao zijn onder meer een paar door het spel gedragen sneakers.

CNN heeft de agent van Harden en de 76ers om commentaar gevraagd.

Lessen en atletiekevenementen zijn hervat in Michigan State. In zijn eerste thuiswedstrijd sinds de schietpartij, het herenbasketbalteam claimde een emotionele overwinning over de Indiana Hoosiers op dinsdag, terwijl de menigte wit droeg om de verloren of gewonden te eren.

Volgens de Gun Violence Archive, een non-profitorganisatie die massale schietpartijen definieert als waarbij vier of meer mensen werden neergeschoten, de schutter niet meegerekend, hebben de VS in 2023 tot donderdag meer dan 80 massale schietpartijen gehad.