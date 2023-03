Politie, openbare aanklagers en overheidsfunctionarissen hebben vrijdag details verstrekt over een gewelddadige aanval op de Koninkrijkszaal van Jehova’s Getuigen in de Noord-Duitse stad Hamburg.

De Jehovah’s Getuigen in Duitsland zeiden dat de religieuze gemeenschap “diep bedroefd was door de gruwelijke aanval op haar leden in de Koninkrijkszaal in Hamburg na een religieuze dienst”.

Wat weten we over de slachtoffers?

– Bij de schietpartij kwamen vier mannen en twee vrouwen tussen de 33 en 60 jaar om het leven. Het waren allemaal Duitse staatsburgers.

– Onder de doden bevond zich een ongeboren baby.

– Acht mensen raakten gewond, van wie vier ernstig. Van de gewonden, er waren zes vrouwen en twee mannen, aldus de politie.

Wat weten we over de schutter?

– De politie identificeerde de schutter als Philipp F., een 35-jarige Duitse staatsburger.

– Philipp F. komt uit Memmingen in Beieren, groeide op in Kempten (Allgäu) en studeerde in München. Volgens dpa-informatie staat hij sinds 2015 geregistreerd in Hamburg.

– De schutter pleegde zelfmoord nadat de politie het gebouw bestormde, zei Andy Grote, de regionale minister van Binnenlandse Zaken.

– Hij was een voormalig lid van de Jehova’s Getuigen.

– De politiechef van Hamburg, Ralf Martin Meyer, zei dat hij een wapenvergunning had en legaal een semi-automatisch pistool bezat.

– De dader had geen strafblad, maar had contact gehad met de autoriteiten om vermoedelijke fraude te melden, aldus de openbare aanklager van Hamburg.

– Het motief voor Filip F.’s razernij is niet bekend, hoewel elk politiek motief is uitgesloten, zei de officier van justitie.

– De politie zei dat ze een anonieme tip dat Philipp F. mogelijk leed aan een psychische stoornis en niet in het bezit zou mogen zijn van vuurwapens.

– Op basis van de tip brachten de autoriteiten een onaangekondigd bezoek aan zijn huis en tijdens hun gesprek zagen ze geen reden tot bezorgdheid.

Wat weten we over de reactie van de politie op de schietpartij?

– De plaats van de schietpartij in Hamburg, de op een na grootste stad van Duitsland, was de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen, in de wijk Gross Borstel van de stad. Het gebedshuis is een modern en hoekig gebouw met drie verdiepingen.

– De politie werd donderdag rond 21:15 uur (2015 UTC/GMT) gealarmeerd voor de schietpartij. De politie van een hoofdkwartier op minder dan een kilometer afstand reageerde snel op de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen.

– Toen gewapende politie het gebouw binnenging, zagen ze de schutter naar boven rennen, waar hij later dood werd aangetroffen.

– De politie vuurde niet met wapens in het gebouw.

– Maar liefst 50 mensen waren in het gebouw op het moment van de aanval.

– De dader zou het gebouw zijn binnengekomen via een raam dat hij had opengeschoten.

– Filip F. werd gevonden met twee magazijnen met elk 15 kogels, evenals 20 geladen magazijnen in een rugzak.

– De autoriteiten doorzochten het huis van de dader en vonden honderden kogels. Ze namen een computer en andere documenten in beslag die worden beoordeeld.

– Grote, de regionale minister van Binnenlandse Zaken, noemde het de “ergste misdaad in de recente geschiedenis van onze stad”, eraan toevoegend dat “snelle en beslissende actie” en snelle antwoord door de politie hadden “zeer waarschijnlijk” levens gered.

– Voertuigen die de lijken vervoerden, verlieten het toneel iets voor de middag, meldde DW-correspondent Max Zander.

Hoe hebben de Duitse leiders gereageerd?

– De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemde de schietpartij een “brutale daad van geweld” en zei dat zijn gedachten waren bij de “slachtoffers en hun families. En bij de veiligheidstroepen die een moeilijke operatie hebben ondergaan”.

– De Duitse president Frank-Walter Steinmeier zei dat zijn gedachten bij de slachtoffers en hun families zijn. “U hebt mijn diepste medeleven op deze pijnlijke dag… Ik wens de gewonden een spoedig herstel”, tweette Cerstin Gammelin, de woordvoerder van de president, om namens hem over te brengen.

– De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zei dat de autoriteiten dringend aan het werk waren om de misdaad te onderzoeken en reisde naar Hamburg. In een tweet van haar ministerie zei Faeser: “Het is moeilijk onder woorden te brengen wat voor vreselijks hier is gebeurd”, terwijl ze haar condoleances betuigde aan de nabestaanden.

– De burgemeester van Hamburg, Peter Tschentscher, tweette dat het nieuws “schokkend” was en betuigde zijn medeleven met de familieleden van de slachtoffers

Hoe hebben anderen gereageerd?

– De Franse president Emmanuel Macron tweette om te zeggen: “Vreselijk nieuws uit Hamburg. Ik betuig de condoleances van Frankrijk aan de familieleden van de slachtoffers en aan al onze Duitse vrienden. Onze gedachten zijn bij jullie.”

– EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson sprak haar verdriet uit en zei dat haar gedachten bij de slachtoffers en hun families waren.

Wat u moet weten over Jehovah’s Getuigen in Duitsland

Jehovah’s Getuigen, die ongeveer 8,7 miljoen leden over de hele wereld hebben, maken deel uit van een internationale kerk die in de 19e eeuw in de Verenigde Staten is gesticht.

Ze hebben ongeveer 170.000 leden in Duitsland en hebben hun hoofdkantoor in Warwick, New York.

De praktijken van de pacifistische religieuze groepering omvatten onder meer de weigering om wapens te dragen, bloedtransfusies te ontvangen, een nationale vlag te groeten of deel te nemen aan een seculiere regering.

rm/sms (AP, AFP, Reuters)