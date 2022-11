Schießereien in Boston: Innerhalb einer Stunde gab es in Boston bei drei separaten Schießereien einen Toten und fünf Verletzte. Die Polizei ermittelt, ob die Schießereien zusammenhängen

CNN

Eine Person ist tot und fünf weitere wurden bei drei verschiedenen Schießereien verletzt, die am Sonntagabend innerhalb einer Stunde in Bostoner Stadtteilen gemeldet wurden, was die Behörden dazu veranlasste, zu untersuchen, ob die Vorfälle miteinander verbunden sind, teilte die Polizei mit.

Die Polizei von Boston reagierte um 21:10 Uhr auf die erste Schießerei im Stadtteil Mattapan, nachdem sie laut einer Pressemitteilung der Polizeibehörde einen Funkanruf für zwei Personen erhalten hatte, die angeschossen worden waren.

Die Beamten fanden am Tatort zwei Opfer mit Schusswunden und brachten sie in ein Krankenhaus, wo ein männliches Opfer für tot erklärt wurde. Das zweite Opfer erlitt nicht lebensgefährliche Verletzungen, fügte die Polizei hinzu.

Dann, etwa 30 Minuten später, reagierte die Polizei um 21:40 Uhr auf eine weitere Schießerei in der nahe gelegenen Nachbarschaft von Dorchester. Sie fanden einen erwachsenen Mann mit mehreren Schusswunden und er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wegen lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt wird.

Um 21:45 Uhr wurde ein weiterer erwachsener Mann im Hyde Park angeschossen gemeldet und wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Kurz darauf brachten sich zwei weitere Schussopfer derselben Schießerei ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Der Polizeikommissar von Boston, Michael Cox, beklagte die Schießereien am Sonntag und sagte: „Das ist im Allgemeinen ein ziemlich schrecklicher Abend.“

„Sechs Leute innerhalb einer Stunde, Punkt, an mehreren Orten in der ganzen Stadt zu haben, ist eine schreckliche Sache, egal zu welcher Zeit, ob es die schlimmste Kriminalperiode oder eine der besseren in unserer Geschichte ist.“ sagte Cox während einer Pressekonferenz am Sonntagabend. „Das einzige, was noch beunruhigender ist, ist, dass unsere Telefone nicht ununterbrochen klingeln, wenn Leute uns sagen, was passiert ist oder was sie gesehen oder gehört haben könnten.“

Bei keiner der Schießereien wurden am Sonntag Festnahmen vorgenommen.