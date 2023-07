CNN

Bei einer Schießerei kurz vor Mitternacht am Dienstag in Shreveport, Louisiana, sind drei Menschen tot und mindestens sieben weitere verletzt, sagte ein Stadtratsmitglied gegenüber CNN.

Auf einer Blockparty am 4. Juli kam es zu Schüssen – einer „Familien- und Gemeinschaftsveranstaltung“, die seit mehr als einem Jahrzehnt ohne vorherige Gewalt stattgefunden hat, sagte Tabatha Taylor, Stadträtin des Bezirks A von Shreveport, am Mittwoch.

Aufgrund der Menge an Fahrzeugen am Unfallort war es für Ersthelfer schwierig, zu den Opfern zu gelangen, teilte die Polizei dem CNN-Tochterunternehmen KSLA mit.

„Es war eine schwierige Sache, hierher zu kommen und EMS hierher zu bringen. Viele von uns mussten ihre Autos parken und losrennen, weil so viele Autos am Straßenrand standen“, sagte Lt. Van Wray von der Polizei von Shreveport gegenüber KSLA.

CNN hat die Polizei von Shreveport kontaktiert, aber keine Antwort erhalten. Taylor, das Ratsmitglied, sagte, es seien keine Verdächtigen festgenommen worden.

Es handelte sich um eine Reihe von Schießereien im ganzen Land am Wochenende des 4. Juli.

In Baltimore wurden am Sonntag bei einer weiteren Blockparty zwei Menschen getötet und weitere 28 angeschossen und verletzt – überwiegend Teenager. Die Ermittler fahnden nach mehreren Tätern.

In Philadelphia wurden am Montagabend fünf Menschen getötet, darunter ein 15-jähriger Junge. Die Behörden sagten, der Schütze habe offenbar wahllos auf mehrere Blocks des Stadtviertels Kingsessing geschossen, bevor die Beamten den Verdächtigen festnahmen, der mit einem AR-Gewehr und einer Handfeuerwaffe gefunden wurde.

In Texas wurden am späten Montagabend in Fort Worth drei Menschen getötet und acht weitere verletzt – Stunden bevor in derselben Straße die Parade zum 4. Juli des Viertels stattfand.

Und in Washington, D.C. wurden am Mittwoch kurz vor 1 Uhr morgens neun Menschen verletzt – darunter zwei Minderjährige. Jemand aus einem Fahrzeug „feuerte Schüsse in Richtung einiger unserer Bewohner ab, die draußen gerade den 4. Juli feierten“, sagte Leslie Parsons, stellvertretender Chef der Metropolitan Police.

Nach Angaben des Gun Violence Archive wurden in diesem Jahr landesweit mindestens 412 Menschen bei Massenerschießungen getötet. Wie CNN definiert die gemeinnützige Organisation Massenerschießungen als solche, bei denen vier oder mehr Menschen erschossen werden – die Täter nicht mitgerechnet.