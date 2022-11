Schießerei in Philadelphia: 9 Menschen werden nach einer Schießerei vor einer Bar in Philadelphia ins Krankenhaus eingeliefert, sagt die Polizei

CNN

Die Behörden suchen nach mehreren Personen, die verdächtigt werden, am Samstagabend vor einer Bar in Philadelphia in eine Menschenmenge geschossen und dabei mindestens neun Menschen verletzt zu haben, so die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 23 Uhr ET in der Nachbarschaft von Kensington, sagte der erste stellvertretende Kommissar John Stanford von der Philadelphia Police Department auf einer Pressekonferenz am frühen Sonntag.

„Mehrere Verdächtige“ sprangen aus einem Fahrzeug und eröffneten das Feuer auf eine Menschenmenge draußen, sagte Stanford, und flohen dann im Fahrzeug.

Die Personen „haben möglicherweise jemanden entdeckt, auf den sie schießen wollten, sind aus dem Fahrzeug ausgestiegen und haben gerade begonnen, auf die Gruppe von Personen zu schießen, die dort waren“, sagte Stanford. Die Polizei arbeitet an der Klärung eines möglichen Motivs.

Alle neun erwachsenen Opfer wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Zwei der Verwundeten seien in einem kritischen Zustand und die anderen sieben in einem stabilen Zustand, sagte Stanford.

Die Schießerei fand in einem stark frequentierten Bereich statt, der am Samstagabend stark von Beamten patrouilliert wurde, sagte er. Eine Rauschgift-Streiktruppe hatte am frühen Samstagabend eine Operation weiter entlang des Blocks durchgeführt, und Beamte des Teams hörten die Schüsse.

„Wir haben einige unverschämte Individuen in dieser Stadt, die sich nicht darum kümmern. Es ist ihnen egal, wie viele Polizisten hier draußen sind, und einigen von ihnen ist es egal, wie viele Leute hier draußen sind“, sagte Stanford.

Mindestens 40 ballistische Beweisstücke seien geborgen worden, sagte er.

Die bewaffneten Männer wurden gesehen, wie sie aus einem schwarzen Fahrzeug ausstiegen, und die Polizei hat die in der Gegend befindlichen Personen gebeten, mit zusätzlichen Informationen zu helfen. Es sei ein warmer Abend mit vielen Menschen auf den Straßen gewesen und es gebe eine Reihe von Geschäften in der Nähe des Schauplatzes der Schießerei, sagte Stanford.

„Wir werden versuchen, Videos zu sammeln und hoffentlich in der Lage zu sein, einige zusätzliche Informationen sowie eine Videoüberwachung zu erhalten, die uns möglicherweise helfen kann, den Verantwortlichen dafür zu identifizieren“, sagte er. „Dies ist ein Bereich, der immer beschäftigt ist.“