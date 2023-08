In der Nähe eines Restaurants, in dem sich der ecuadorianische Präsidentschaftskandidat Otto Sonnenholzner am Samstag, am Vorabend der Parlamentswahlen in Ecuador, mit seiner Familie aufhielt, kam es zu einer Schießerei.

Dies geschah nur wenige Tage, nachdem der Präsidentschaftskandidat und Antikorruptionskämpfer Fernando Villavicencio am helllichten Tag erschossen wurde, als er eine politische Kundgebung verließ.

Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigte Sonnenholzner dabei, wie er einen Unterstützer in Guayaquil begrüßte, kurz bevor die Schüsse fielen.

„Wir haben gerade eine Schießerei vor dem Ort erlebt, an dem ich mit meiner Familie gefrühstückt habe“, postete Sonnenholzner, ein rechter ehemaliger Vizepräsident, auf X, zuvor Twitter genannt. „Gott sei Dank geht es uns allen gut, aber wir fordern eine Untersuchung des Vorfalls.“

Die Polizei stellte später in einer Pressekonferenz klar, dass die Gewalt auf eine Verfolgungsjagd nach einem Raubüberfall in einem nahegelegenen Sportbekleidungsgeschäft folgte.

Die Behörden bestätigten die Festnahme von fünf Personen im Zusammenhang mit der Straftat.

Sonnenholzners harte Haltung gegenüber der Kriminalität wurde nach der Ermordung von Villavicencio, nur zehn Tage vor den Wahlen, noch verstärkt.

In seinen Reden versprach Sonnenholzner, dass Gewaltverbrechern unter seiner Führung tödliche Polizeieinsätze drohten.

Präsidentschaftskandidat bei Kundgebung in Ecuador ermordet Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Die Gewaltwelle geht weiter

Die Schießerei am Samstag findet zu einer Zeit statt, in der die politische Szene des Landes unter einer Reihe gewalttätiger Vorfälle leidet.

Am Freitag berichtete Francisco Tamariz, Bürgermeister der Küstenstadt La Libertad, er habe ein Attentat überlebt.

„Sie haben versucht, mich zu töten“, schrieb Tamariz auf X und bezog sich dabei auf die bewaffneten Männer, die 30 Schüsse auf sein Fahrzeug abgefeuert hatten.

In einem anschließenden Beitrag auf Facebook wurden zwei Angreifer beschrieben, die aus einem Polizeiauto stiegen und seinen gepanzerten Transporter mit Kugeln überschütteten.

„In nur wenigen Sekunden begannen sie, das Fahrzeug mit Kugeln zu durchlöchern … ohne jemals zu fragen, wer sich darin befand“, sagte Tamariz.

Unterdessen meldete Präsidentschaftskandidat Daniel Noboa am Donnerstag einen Angriff auf seine Wahlkampfkarawane in Duran. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass die Schüsse nicht auf ihn gerichtet waren.

Als Ecuador am Sonntag zur Wahl geht, kämpft das Land mit ausländischen Drogenkartellen, die Kokain von seinen Küsten exportieren wollen, was zu heftigen Zusammenstößen zwischen lokalen Banden führt.

ss/wd (Reuters, AFP)