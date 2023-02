Schiedsrichterregeln für IHSA, daher wird Plainfield North im 7A-Titelspiel – Shaw Local – spielen

CHICAGO – Plainfield North wird am Samstag wie geplant um die Fußball-Staatsmeisterschaft der Klasse 7A spielen, nachdem ein Richter aus Cook County am Mittwoch zugunsten der Illinois High School Association entschieden hat, nachdem am vergangenen Wochenende im staatlichen Halbfinale gegen die Fenwick High School ein umstrittenes Ergebnis erzielt worden war.

Richterin Kathleen Kennedy verkündete ihre Entscheidung vor einer Gerichtssaalmenge nur mit Stehplätzen, nachdem sie nach Argumenten von Anwälten, die sowohl die IHSA als auch Fenwick vertraten, etwa 45 Minuten lang überlegt hatte.

Fenwick reichte eine Klage gegen die IHSA ein und beantragte eine einstweilige Verfügung nach dem 18: 17-Sieg im Halbfinale von Plainfield North in der Verlängerung. Ein Offizieller stellte Plainfield North am Ende der Vorschrift fälschlicherweise eine Unterbrechung ohne Zeitangabe zur Verfügung, nachdem er eine absichtliche Bodenstrafe ausgesprochen hatte, als Fenwick versuchte, die Uhr abzulaufen und mit 10: 7 zu führen.

Der Ausfall ohne Zeitlimit ermöglichte es Plainfield North, ein Field Goal zu schießen, das das Spiel entscheidend machte, bevor es in der Verlängerung gewann, um zum 7A-Titelspiel gegen East St. Louis in Champaign vorzudringen.

„Hier wie auf dem Spielfeld gewinnt eine Seite und eine Seite verliert“, sagte Kennedy, als sie ihre Entscheidung im Gerichtssaal des Daley Center verkündete.

Kennedy entschied, dass Fenwick bewiesen habe, dass es „irreparablen Schaden“ durch die falsche Ansage des Beamten erlitten habe, aber dass es nicht beweise, dass die IHSA ihre Regeln uneinheitlich angewandt habe.

Der IHSA-Vorstand lehnte es ab, am Montag eine Berufung von Fenwick anzuhören, was Fenwick dazu veranlasste, am Mittwoch die einstweilige Verfügung zu beantragen. IHSA-Anwalt David Bressler nannte Fenwicks Versuch, das Spielergebnis vor Gericht aufzuheben, „absurd“.

Nach der Anhörung am Mittwoch reagierte IHSA-Exekutivdirektor Craig Anderson – der den Posten seit 10 Monaten bekleidet – verhalten auf Kennedys Entscheidung.

„Nun, ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Sieg ist“, sagte Anderson. „Es ist hart für beide Seiten und es ist eine schwierige Entscheidung zu treffen. Wir sind froh, dass der Richter entschieden und das Gesetz befolgt hat.“

Die IHSA gab später eine Erklärung heraus, in der es heißt: „Unter diesen Umständen gibt es keine Gewinner. Es ist einfach eine Auflösung.

„Die Gemeinschaft der Fenwick High School hat in den letzten Tagen zwei verheerende Schläge erlitten, während Plainfield North einen historischen Moment hatte, der von Kontroversen umhüllt war, nur weil sie die Regeln befolgten, die ihnen zuerst von den Spieloffiziellen und dann von der IHSA zur Verfügung gestellt wurden .“

Todd Faulkner, der Plainfield North bei der Anhörung am Mittwoch vertrat, nannte die Situation für beide Beteiligten schwierig. Er sagte, dass die Klage von Fenwick gegen die IHSA gezeigt habe, wie wichtig der Sport in der Gesellschaft geworden sei. Faulkner sagte, Vertreter von Fenwick seien nach der Anhörung auf ihn zugekommen und hätten Plainfield North Glück für das staatliche Meisterschaftsspiel am Samstag gewünscht.

„Wir schätzen die besten Wünsche und sind sehr zuversichtlich, dass Plainfield North am Samstag Staatsmeister wird“, sagte Faulkner.

In einer Erklärung, die nach der Anhörung am Mittwoch veröffentlicht wurde, bekräftigte Plainfield North sein Mitgefühl für Fenwick-Spieler und ihre Unterstützer, schätzte jedoch Kennedys Entscheidung.

Fenwick-Direktor Peter Groom las aus einer Erklärung nach Kennedys Entscheidung vor, die er als entmutigend bezeichnete. Groom sagte, der Distrikt schulde den Schülern von Fenwick eine faire Anhörung ihrer Beschwerde, sagte jedoch, die katholische Privatschule in Oak Park werde nach der Anhörung am Mittwoch keine weiteren Maßnahmen ergreifen.

“Jetzt ist es fertig”, sagte Groom, der hinzufügte, dass der Fokus wieder auf die 16 Teams verlagert werden muss, die an diesem Wochenende in acht staatlichen Meisterschaftsspielen antreten werden.

Während der Anhörung sagte der Anwalt von Fenwick, Peter Rush, die IHSA habe gegen ihren Vertrag verstoßen, indem sie einem Spielbeamten erlaubt habe, das Spiel nach Ablauf der Zeit zu verlängern. Rush sagte, dass Fenwick den Anruf auf dem Feld nicht anfechte, sondern die Entscheidung, Plainfield North einen untimed Down zu geben, was zum spielbestimmenden Field Goal führte.

„Wir sind nicht hier, um den Anruf anzufechten“, sagte Rush in seiner Argumentation zu Kennedy. „Wir sind hier, um den Vertrag durchzusetzen.“

Rush sagte, IHSA-Beamte hätten Fenwick „ermutigt“, gegen das Endergebnis Berufung einzulegen, aber der Vorstand habe sich dann entschieden, es nicht anzuhören. In seiner Argumentation sagte Bressler Kennedy, dass jede Woche Hunderte von schlechten Entscheidungen getroffen würden, dass Kennedy jedoch eine beispiellose Umkehrung eines Spielergebnisses zulassen würde, wenn sie zu Fenwicks Gunsten entscheiden würde.

„Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, wie Fenwick daran teilnehmen könnte [state championship game], aber es gibt keine“, sagte Bressler zu Kennedy. „Manchmal ist das Gesetz nicht fair.“