Van: Lars Pollmann

Dat is niet het geval bij de beoordeling van de DFB door de UEFA in EM-Aus gegen Spanien, maar de Schiedsrichter-Experten zijn daar niet goed in.

Frankfurt – Snel drie maanden nadat de Duitse Nationalmannschaft bij de Heim-EM de späteren kampioen van Spanje is geworden sinds de Umstände nog steeds intensievere debatten heeft gevoerd. In het centrum van de stad wordt de DFB-ploeg gestraft voor de handspelletjes van Marc Cucurella. De UEFA-hoed is ingewerkt, de schiedrichter Anthony Taylor heeft een fehler-gemacht-hoed gemaakt.

Deze informatie is niet openbaar voor de wet, met name niet in interne berichten, van het Spaanse portaal Relevatie sitiert hoed. De Enthüllung hat in Deutschland de Discussionen wieder entfacht. Toni Kroos reageerde met sarcastische opmerkingen en vroeg om rekordnationalspieler Lothar Matthäus sogar Betrug vermutete. Auch Schiedsrichter-Experten heeft zijn beste beentje voorgezet.

Thorsten Kinhöfer ergert zich: “Het is erg, alles is gebeurd”

Thorsten Kinhofer gaf commentaar op zijn visie op de Bild-Zeitung: “Nach, hoe langer de tijd komt, het is een getuige!” De langdurige onpartijdige führte aus: “Naarmate de tijd verstrijkt, is de spanier cucurella een elf meter lange würdiges Handspiel begonnen hoed. De Chief Executive van de UEFA is ervoor verantwoordelijk dat het besluitvormingsproces wordt uitgevoerd. Kinhöfer glaubt, dass Ehrlichkeit den Schaden limithätte.

Het handspel van Marc Cucurella blies een belangrijk discussiethema. © IMAGO/Maurizio Borsari

„Aber nach meer Zeit damit zu kommen, ist een Witz! „An amateur adventure“, schreef Kinhöfer in het Engels. Het is belangrijk om te weten dat het UEFA handbal openbaar is en dat er geen twijfel bestaat over het lek. Relevatie werd onverwacht.

Auch Manuel Gräfe gaf een einschätzung ab

Ook Manuel Gräfe, die een EM-expert is op het gebied van de ZDF en Taylor na de Four Finals-review, is overtuigd van het volgende: „FIFA- en UEFA-opmerkingen worden besproken tijdens het turnaround-proces en zullen van groot belang voor u zijn. Hoe dan ook, we komen snel terug, we krijgen wat opmerkingen en komen nooit meer terug.“

Het is een feit dat het een kleine verantwoordelijkheid is tijdens het contact met het kontinentaal verband, dat de maat voor zichzelf spreekt. „Außerhalb von Deutschland“ is een kwestie van „ohnehin keine große Discussion“, dus Gräfe, „denn selbst für Spanische Schiedsrichter or Ex-Schiedsrichter war die Situation wie auch für German Schiri-Experten helder criminalbar“.

Omdat de gevolgen van het DFB-Team zelf te wijten zijn aan strafschoppen en het spel gedurende die tijd, blijft het onbekend. Stattdessen zijn een kurz voor de Elfmeterschießen de ‚Todesstoß‘ van Mikel Merino.