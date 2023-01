Schicksal des Wolfs, der von der Leyens Pony tötete, wird heute entschieden – POLITICO

In den nächsten Stunden wird sich entscheiden, ob der Wolf, der das Pony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getötet hat, überleben wird.

Das Verwaltungsgericht Hannover hatte am Freitag die Jagd auf GW950m, wie der Wolf genannt wird, bis auf weiteres untersagt. Grund sei ein Eilantrag des Vereins zum Schutz der Wölfe gegen die Abschusserlaubnis gewesen, so das Gericht.

Am Dienstag hob das Gericht jedoch seine vorläufige Entscheidung teilweise auf und erlaubte erneut die Jagd – und Tötung – von GW950m, bestätigte ein Sprecher der Region Hannover.

„Angesichts der großen Zahl von Viehstötungen im Großraum Burgdorf, die dem konkreten Wolf (genetisch) zugeordnet werden könnten, ist die Schadensprognose der Region Hannover nicht zu beanstanden“, so das Gericht in einer Stellungnahme. In Zukunft wird erwartet, dass dieser Wolf Weidetiere tötet.“

Es gebe keine offensichtlich vernünftigen Alternativen zur Tötung des Wolfs, fügte das Gericht hinzu. Wölfe sind eine geschützte Art in Europa, aber die Regierungen erlauben ihre Ausrottung unter besonderen Umständen.

Allerdings läuft die Dreherlaubnis – die ausnahmsweise von der Region genehmigt wurde, wie POLITICO berichtet – Ende des Jahres aus Dienstag. Eine neue Genehmigung sei bereits beantragt, sagte ein Sprecher der Region Hannover am Dienstag, müsse aber zunächst in einem völlig neuen Verfahren eingehend geprüft werden.

Über den Urheber des Antrags und das Prüfverfahren wollte die Behörde keine Auskunft geben.

Das bedeutet, dass der Wolf vorerst nur am Dienstag erschossen werden kann. Ab Mitternacht ist GW950m wieder ein freier Wolf.

Eine Online-Petition fordert den sofortigen Widerruf der Abschusserlaubnis für den Wolf. „Das sind keine Zahlen, sondern Individuen!“ Es heißt darin und fügt hinzu, dass GW950m und sein Kumpel von Naturschützern die Namen „Snowy“ und „Zora“ erhalten haben.

Bei Redaktionsschluss hatte die Petition mehr als 36.500 Unterschriften.

Nach dem Gerichtsurteil sagte der Initiator der Petition, Cian Lösch, ein Wolfsschutzaktivist: „Das sind schreckliche Neuigkeiten. Wir bleiben dran und hoffen, dass wir ihn und andere Wölfe retten können.“