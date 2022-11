Schenken Sie Entspannung mit 60 % Rabatt auf Essentials zur Selbstpflege – Hollywood Life

Bildnachweis: Neues Afrika/Adobe

Die Ferienzeit ist eine geschäftige Zeit des Jahres. Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit dafür. Du, ich – wir könnten alle ein wenig mehr Verwöhnung gebrauchen. Warum also nicht Ihren Lieben etwas schenken, das ihnen hilft, sich in dieser geschäftigen Zeit des Jahres zu erholen und zu entspannen?

Geben die Geschenk der Entspannung Dieses Weihnachten ist eine aufmerksame Art, Ihrer Familie und Ihren Freunden zu zeigen, dass Sie sich um ihr Wohlergehen kümmern. Es ist ein Geschenk, das noch lange nach den Feiertagen verschenkt wird.

Steigen Sie auf Amazons massiven Frühbucherverkauf ein Bestseller Wellness Must-Haves. Von Spa-Badezimmer-Essentials bis hin zu Aromatherapie-Mischungen ist für jeden auf Ihrer Liste etwas dabei (einschließlich für Sie selbst). Beginnen Sie also mit Ihren Weihnachtseinkäufen und sparen Sie bis zu 60 % mit diesen Cyber ​​Monday-Angeboten:

Genießen Sie weihnachtlichen Spaß mit Ihrem Partner und verwöhnen Sie ihn mit etwas, das ihm Spaß macht und worüber er lachen wird. Dies Geschenkset bündelt alles, was Ihr Mann braucht, um dem Gestank da unten ein Ende zu bereiten. Es wird mit einem Waschgel, einem Spray und einem Balsam geliefert, die alle pH-neutral, paraben- und sulfatfrei sind.

Dies Geschenkset lässt Ihren Partner nicht nur frisch riechen, sondern auch genährt und wohl in diesem wichtigen Bereich. Einige Käufer, wie dieserSie hat sich die Packung zunächst als Gag-Geschenk geschnappt, aber wisst ihr was? Am Ende war es eine schöne Überraschung für den Beschenkten:

„Ich habe das meinem Freund zu Weihnachten geschenkt und es war so lustig. er liebte es. Er ist Koch, also kommt er bei der Arbeit ins Schwitzen und er sagte, es funktioniert gut, also 5/5.“

Erhalten diese nachdenkliches, aber urkomisches Geschenk 50 % Rabatt am Cyber ​​Monday.

Wenn Sie einen Outdoor-Enthusiasten in Ihrem Leben haben, wissen Sie, dass er immer unterwegs ist. Anstatt ihnen nach ihrer Wanderung eine Geschenkkarte für ihr Lieblings-Spa zu geben, warum machen Sie ihnen nicht ein Geschenk, das sie nach jedem Abenteuer verwenden können, wie dieses Fuß- und Beinmassagegerät?

Es verfügt über eine tief knetende Shiatsu-Massage, die helfen kann, schmerzende Muskeln zu lindern und die Durchblutung zu verbessern. Um sicherzustellen, dass es gut zu den Waden, Knöcheln und Füßen des Empfängers passt, passt sich eine verstellbare Basis genau an diese Bereiche an. Es stehen drei Intensitätsstufen und fünf Massagemodi zur Verfügung dieses Massagegerät, sodass Ihr Freund oder Familienmitglied zwischen einer beruhigenden und einer therapeutischen Massage wählen kann. Neben den 40 % Cyber ​​Monday-Rabatt kannst du mit dem Coupon weitere 10 % sparen.

Wir haben festgestellt, dass Massagegeräte hervorragende Geschenke sind, die dem Beschenkten lange Freude bereiten können. Bleiben wir also beim Trend und sprechen über eine gute Massagepistole, die Sie jemand Besonderem schenken können. Von an den Schreibtisch gebundenen Arbeitern bis hin zu Fitness-Fanatikern Massagepistole kann mit seiner perkussiven Tiefengewebstechnik chronische Schmerzen lindern und unerwünschte Knoten entfernen.

Benutzer können zwischen fünf Vibrationsstufen und vier Massageköpfen wechseln, je nachdem, was gerade für sie funktioniert. Das Beste ist, dass es leicht und tragbar ist, damit Ihre Liebsten es mitnehmen können dieses coole und elegante Gadget mit ihnen, wo immer sie es brauchen – im Fitnessstudio oder bei der Arbeit.

Sparen Sie 33 % Rabatt dieses nützliche Massagegerät, wenn Sie den zusätzlichen Gutschein nur am Cyber ​​Monday einlösen.

Nichts geht über eine dampfende Dusche in den kalten Urlaubsmonaten. Senden Sie diese Duschdampfer um den Alltagsstress und die Müdigkeit Ihrer Empfänger wegzuspülen. Hergestellt aus ätherischen Ölen und anderen natürlichen Inhaltsstoffen, können sie helfen, ihre Stimmung zu verbessern, Staus zu lindern und sogar Erkältungssymptome zu bekämpfen.

Die Registerkarten setzen ein beruhigendes und wohltuendes Aroma frei, wenn sie sich in der Badewanne oder auf dem Boden auflösen. Jede 15er-Packung ist in Lavendel, Eukalyptus, Zitrus, Teebaum, Jasmin, Pfefferminze oder einer Mischung aus allen Düften erhältlich. Verwirklichen Sie mit diesem Geschenk die Entspannung vor dem Schlafengehen und den erholsamen Schlaf Ihrer Lieben. Holen Sie es sich noch heute mit 40 % Rabatt.

Wenn Sie ein Weihnachtsgeschenk suchen, das länger als nur ein paar Wochen hält, ein Diffusor-Set ist eine ausgezeichnete Wahl. Dieses praktische Geschenk verbessert die Luftqualität und verleiht jedem Raum eine dekorative Note. Es kann auch als Nachtlicht mit 15 verschiedenen Umgebungslichtmodi verwendet werden.

Ihre Lieben können ihre verwenden Lieblingsdüfte ihre Häuser zu füllen. Jedes Set enthält 10 natürliche, rein pflanzliche Bio-Öle, jedes mit spezifischen Vorteilen, die auf der Flasche aufgeführt sind. Das Diffusor-Set ist am Cyber ​​Monday fast 70 % günstiger.

Wir kennen das alle – nachts mit pochenden Kopfschmerzen wach liegen und versuchen, den Schmerz wegzumassieren; oder den ganzen Tag mit müden und trockenen Augen auf einen Computerbildschirm starren. Schenken Sie anderen und sich selbst damit eine Auszeit beheiztes Augenmassagegerät.

Dies wiederaufladbares Gerät lindert Spannungskopfschmerzen, Überanstrengung der Augen und trockene Augen, indem es die Durchblutung anregt und Entzündungen reduziert. Mit den eingebauten Heizkissen können Sie Ihren Empfängern helfen, sich nach einem langen Arbeitstag oder Studium zu erfrischen. Bringen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe mit 60 % Rabatt auf dieses Augenmassagegerät auf ein neues Niveau.

Entspannung ist mehr als nur zurückzulehnen und duftende Öle einzuatmen. Füge das hinzu Jaderoller und Gua Sha legen Sie es in Ihren Einkaufswagen, um Ihre Geschenke zur Selbstpflege abzurunden. Diese Rosenquarz-Werkzeuge sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern tragen auch dazu bei, dass die Haut revitalisiert und straff aussieht.

Dies leistungsstarker Face-and-Eye-Roller verleiht der Haut einen erfrischenden und revitalisierenden Schub, während das Gua Sha hilft, sie anzuheben, feine Linien zu verbessern und die Kieferpartie zu formen. Benutzer können die Tools auch in den Kühlschrank stellen, um morgendliche Schwellungen zu reduzieren. Holen Sie es sich jetzt für 48 % Rabatt auf den ursprünglichen Preis von 25 $.

Bio verschenken Kerzen aus Sojawachs an Ihre Lieben ist der perfekte Weg, um zu zeigen, dass Ihnen ihre Ruhe am Herzen liegt. Gönnen Sie ihnen mit diesem Marshmallow- und Lavendel-Kerzenset einen erholsamen, therapeutischen Kurzurlaub.

Diese Kerzen bestehen aus 100 % natürlichem Sojawachs und einem bleifreien Baumwolldocht und enthalten keine giftigen Chemikalien oder künstlichen Duftstoffe. Dieses beruhigende Juwel kann bei Schlaflosigkeit, Meditation, Aromatherapie und anderen Gesundheitsproblemen helfen. Ein Satz kostet $17 und hat eine Brenndauer von 100 bis 120 Stunden.

Self-Care-Geschenke für jedes Budget

Es ist die Jahreszeit, um fröhlich zu sein, und was gibt es Schöneres, als gute Laune zu verbreiten, als durchdachte Geschenke und wunderbare Angebote? Finden die besten Geschenke für alle auf Ihrer Liste aus dieser Amazon-Self-Care-Sammlung, und sparen Sie dabei bis zu 60 %. Kaufen Sie ein, bevor der Vorverkauf endet!