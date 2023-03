De Mandalorian seizoen 3 downloaden aan de slag gegaan terug deze week, met aflevering 1 vallen op woensdag. De live-action Star Wars-show volgt Grogu (ook bekend als Baby Yoda) en Mando terwijl ze door de melkweg reizen en nieuwe personages en bekende gezichten tegenkomen.

Tot april krijgen we elke week nieuwe afleveringen. Sindsdien zullen de woensdagen van Star Wars-fans deze maand vol zitten seizoen 2 van de CGI-animatieserie The Bad Batch wordt op woensdag uitgerold tot eind maart.

The Mandalorian seizoen 3 afleveringsdatums en -tijden

Hier is ons volledige voorspelde releaseschema voor The Mandalorian op Disney Plus, en we zullen dit aanpassen als het bedrijf wijzigingen of pauzes aankondigt.

Aflevering 1: Nu beschikbaar

Aflevering 2: woensdag 8 maart

Aflevering 3: woensdag 15 maart

Aflevering 4: woensdag 22 maart

Aflevering 5: woensdag 29 maart

Aflevering 6: woensdag 5 april

Aflevering 7: woensdag 12 april

Aflevering 8: woensdag 19 april

Nieuwe afleveringen komen over het algemeen om 12.00 uur PT (3.00 uur ET / 8.00 uur GMT / 19.00 uur AEST) aan en ze landen tegelijkertijd wereldwijd op de service. Het officiële account van de show heeft ook een tweet die je leuk kunt vinden voor wekelijkse afleveringsherinneringen.

Is er een trailer voor seizoen 3 van The Mandalorian?

Er zijn twee trailers voor het derde seizoen van The Mandalorian. Lucasfilm bracht de eerste uit tijdens Disney’s D23-conventie afgelopen september en een tweede op 16 januari.

Waar zit The Mandalorian in de Star Wars-tijdlijn?

De serie speelt zich af tussen Return of the Jedi en De kracht ontwaaktna de ondergang van het Galactic Empire en de opkomst van de New Republic.

Alle Star Wars-films en -shows zijn op Disney Plus, dus je kunt bijpraten zoals je wilt.

Moet ik de films kijken voor The Mandalorian?

De films — met name Original Trilogy-afleveringen Een nieuwe hoopThe Empire Strikes Back en Return of the Jedi — zullen van The Mandalorian een veel rijkere ervaring maken en je context geven, maar de show vertelt een grotendeels op zichzelf staand verhaal afgezien van een paar cameo’s.

Lucas film



Je zou op zijn minst moeten kijken seizoenen 1 En 2 van The Mandalorian, die in 2019 en 2020 op Disney Plus werd uitgezonden, voordat hij in seizoen 3 duikt.

Hoe zit het met Het boek van Boba Fett?

Deze acht afleveringen Mandaloriaanse spin-off — welke is lang niet zo boeiend als de show waaruit het voortkwam – leek aanvankelijk te focussen op Boba Fett, maar Mando en Grogu kaapten de show vrijwel voor de laatst drie afleveringen.

Het onthulde hoe het paar herenigd werd nadat ze uit elkaar gingen De finale van seizoen 2 van de Mandalorian.

Is er een snelle manier om mezelf eraan te herinneren wat er is gebeurd?

Je zou CNET’s samenvattingen van seizoen 1, 2 en The Book of Boba Fett kunnen lezen.

Seizoen 1

Hoofdstuk 1: De Mandaloriaan

Hoofdstuk 2: Het kind

Hoofdstuk 3: De zonde

Hoofdstuk 4: Heiligdom

hoofdstuk 5: De Gunslinger

Hoofdstuk 6: De gevangene

hoofdstuk 7: De afrekening

Hoofdstuk 8: Aflossing

Seizoen 2

Hoofdstuk 9: De maarschalk

Hoofdstuk 10: De passagier

Hoofdstuk 11: De erfgename

Hoofdstuk 12: De belegering

Hoofdstuk 13: De Jedi

Hoofdstuk 14: De tragedie

Hoofdstuk 15: De gelover

Hoofdstuk 16: De redding

Lucas film



Het boek van Boba Fett

Hoofdstuk 1: Vreemde in een vreemd land

Hoofdstuk 2: De stammen van Tatooine

Hoofdstuk 3: De straten van Mos Espa

Hoofdstuk 4: De naderende storm

hoofdstuk 5: Terugkeer van de Mandalorian

Hoofdstuk 6: Uit de woestijn komt een vreemdeling

hoofdstuk 7: In naam van eer