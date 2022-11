„Scheiße ins Hirn“: Der Welttrainer, der seine Spieler „Kokosnüsse“ nannte.

Der österreichische Trainer Ernst Happel war ein echter Welttrainer und ein ausgesprochener Nörgler. Sein grimmiges Gesicht ging in die Geschichte ein, ebenso wie seine Erfolge als Spieler und Trainer. Heute vor 30 Jahren ist der Mann gestorben, der den schönen Satz gesagt hat: „Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag“.

Kurz vor seinem Tod sagte Ernst Happel einen ganz besonderen Satz: „Für mich hat sich alles gelohnt und ich bereue nichts.“ Heute vor 30 Jahren, am 14. November 1992, verstarb einer der besten Trainer der Fußballgeschichte nach langer und schwerer Krankheit. Ein Mann, der nach dem wunderbaren Motto lebte: „Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.“ Der gebürtige Wiener wurde mit dem Hamburger SV zweimal Deutscher Meister und gewann 1983 auch den Europapokal der Landesmeister

Seine Spieler schätzten ihren Trainer, aber wenn Ernst Happel sie „Joker“, „Zauberer“ oder „Kokosnüsse“ nannte, wussten sie, dass er sie für die weniger talentierten Fußballer im Team hielt. Er liebte andere Spieler wegen ihres Talents, verzweifelte aber an ihrem Geisteszustand. Ein Journalist zeigte sich dennoch sehr überrascht von Happels drastischer Wortwahl („Die scheißen ihm ins Hirn“) für das Ausnahmetalent Wolfram Wuttke. Der Österreicher überlegte kurz, ob man es nicht schöner formulieren könnte, entgegnete dann aber: „Also, ich kann es nicht anders ausdrücken, das ist ein Fakt.“

„Es gibt nichts zu lachen“

Solche Sätze und sein stets etwas grimmiges Gesicht veranlassten den „Spiegel“ zu dem witzigen Satz: „Happel sah nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft so verbittert aus wie Quasimodo vor seinem finalen Sprung von Notre-Dame.“ Leider war etwas dran, wie Happel einmal einem Zuschauer in Augsburg anvertraute, der ihn gefragt hatte, warum er immer so grimmig schaue. Happel verzog bei der Frage nicht das Gesicht und antwortete mit zusammengekniffenen Augen: „Bei dem Job gibt es nichts zu lachen.“

Vielleicht hatte Happel deshalb selten Lust, mit seinen Profis zu kommunizieren: „Ich rede nicht mit Spielern, ich operiere mit Spielern.“ Was das konkret bedeutete, zeigt ein Zitat von Dieter Schatzschneider. Der HSV-Stürmer wurde von Journalisten gefragt, ob er im nächsten Spiel von seinem Trainer eingesetzt werde. Der Lockenkopf zuckte mit den Schultern: „Das wissen nur Gott und der Trainer.

Ein weiteres Zitat zeigt, warum Happel („Ich bin kein Freund der Spieler. Ich arbeite auf Distanz“) dazu neigte, Gespräche mit seinen Schauspielern einzuschränken. Sie verrät die Meinung, die der Trainer generell von seinen Profis hatte: „Mein Anspruch: Die Spieler müssen 90 Minuten arbeiten, laufen. Und ich fordere Disziplin. Wir brauchen Spieler eines bestimmten Formats: 80 Prozent Köpfchen, 20 Prozent Technik. Heute schon.“ ist oft 20 Prozent Gehirn ohne Technologie.“

Ernst Happel konnte sich solche Dinge leisten. Die Spieler respektierten ihn („Wer Happel als Trainer hat, hat im Lotto gewonnen“, Franz Beckenbauer), der Respekt war riesig. Die HSV-Profis wussten nicht nur, dass Happel selbst einst ein talentierter Nationalspieler war, sondern auch, dass er Mannschaften besser machen konnte. Sein Ruf aus den Trainerjahren in den Niederlanden bei ADO Den Haag und Feyenoord Rotterdam war legendär. Dort wurde er als moderner Trainer gefeiert, der mit teils revolutionären Spielideen auch als Wegbereiter des berühmten „Voetbal total“ gilt.

„Alles, was mit F begann …“

Als Bonds-Trainer erreichte Happel mit den Niederlanden bei der WM 1978 sogar das Endspiel gegen Gastgeber Argentinien. Bei seiner ersten Trainerstation in Den Haag zelebrierte er erstmals auch einen besonderen Trick im Umgang mit den Spielern. Im Training ließ er sich eine Dose an die Latte stellen und schoss sie im ersten Versuch von der 16-Meter-Linie herunter. Dann forderte er seine Spieler auf, dasselbe zu tun. Wer es schaffte, durfte duschen.

In Hamburg wiederholte er die Nummer. Gleich im ersten Training schnappte sich Happel einen Ball, ließ eine Dose auf die Torstange stellen und schoss sie mit einem Schuss ab. Danach durfte jeder HSV-Profi einmal spielen. Bis auf Franz Beckenbauer scheiterten alle. Happel nahm einen weiteren Ball, stellte sich an die 16-Meter-Linie und schoss die Dose wieder runter. Dann sah er sich um und sagte: „So, jetzt machen wir Fitnesstraining!“

Doch sein ewiger Widersacher Max Merkel kannte auch die andere Seite von Ernst Happel: „Er mochte alles, was mit F. Film anfing, Frauen, Feuerwasser, Fidelitas aller Art. Aber er war auch beim Skat, Poker und Roulette dabei.“ Diesen Worten hätte der österreichische Erfolgscoach (18 Titelgewinne) wohl selbst nicht widersprochen. Und so sah der Lebemann Happel auch ein anderes Thema eher gelassen: „Ordnung und Disziplin müssen da sein. Aber der Spieler muss auch regelmäßigen Sexverkehr haben. Er kann nicht fünf Wochen ohne Sex auskommen. Er kann nicht schwitzen.“ aus seinem Gehirn.“ Jimmy Hartwig war seinem Chef für diese Haltung sehr dankbar: „Trainer Ernst Happel versteht auch, dass einem Spieler nach 14 Tagen Trainingslager der Schweiß ausbricht, wenn er eine Frau sieht.“

„In einer Kirche ist es auch nicht schöner“

Happel, der 1954 einmal seinen Nationaltorhüter Walter Zeman bei einem Freundschaftsspiel aus Verärgerung ins eigene Netz schoss, sagte von sich: „Ich sehe an meinem Hintern, ob einer den Letzten bringt.“ Seine Spielidee: „Fußball ist ein intelligenter Sport, egal ob mit Instinkt, Kopf oder Herz, man muss ihn beherrschen.“

Happel selbst lebte den Fußball mit jeder Faser seines Körpers: „Ich habe jeden Samstagnachmittag an der Seitenlinie meine schlaflosesten Nächte.“ Aber auch der Fußball bot solche Momente wie den 25. Mai 1983. Damals spielte der Hamburger SV im Finale des Europapokals gegen Juventus Turin. Ernst Happel erinnerte sich rückblickend immer gerne an dieses besondere Spiel: „Die erste Halbzeit in Athen – ich habe die Arme verschränkt und gedacht: Es gibt nichts Schöneres. In einer Kirche ist es auch nicht schöner.“

Ernst Happel hat einmal über sich gesagt: „Greif, mecker, ich muss morgens einfach meckern. Wenn ich das mache, ist der ganze Tag besser für mich. Wenn ich nicht meckern kann, ist es ein schlechter Tag für mich.“ Heute vor 30 Jahren war ein schlechter Tag für den Fußball. Ernst Happel starb im Alter von nur 66 Jahren in Tirol.