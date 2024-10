Het geluid van de Fanfare op de Bauma, dat niet te horen was, kreeg Peter Gerstmann in zijn tijd als Zeppelin-Chef een grotere Freude gemacht-hoed. Laat ons altijd weten dat het team van de wereldwijde Leitmesse für Baumaschinen 100 Vehicles het zal kopen, zien. „Unsere Wettbewerber haben das gehasst, wir haben dann immer hochgezählt, ainmal Fanfare sinds hundert, zweimal Fanfare sinds zweihundert, dreihundert, vierhundert, sechshundert“, is geschreven door de 62 jaar van de Rijnland-manager.