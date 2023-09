DDie Stangen des Liberty Wheel, eines 35 Meter hohen Riesenrads, werden mit einem Wasserstrahl besprüht. Dann ist es bereit für die erste Fahrt. Die Schirme über den Gondeln wackeln beim Aufstieg leicht. Dort angekommen schweift der Blick über das gesamte Messegelände: Kurz vor Beginn der Frankfurter Dippemesse im Herbst herrscht noch reges Treiben auf dem Gelände. Lotteriestände sind mit Stofftieren gefüllt, zwei Polizisten tragen einen Kühlschrank zum Festivalbahnhof und vor der Geisterbahn stehen riesige Gruselköpfe, die ihren richtigen Platz finden müssen.

„Es ist alles sehr eng und es ist immer ein Puzzle“, sagt Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH, die das Volksfest veranstaltet. Insgesamt gibt es auf dem Platz 113 Geschäfte, dazu kommen noch die Schausteller-Karawanen. Einige Autoscooterbetreiber oder Schießbuden gibt es schon seit 55 Jahren hier. Neu in diesem Jahr ist die Achterbahn Time Machine, die zu den „wilden Mäusetypen“ gehört. Dabei handelt es sich um Achterbahnen, die besonders enge Kurven nehmen und den Besuchern vorgaukeln sollen, dass sie über die Kurve fahren.

Die Dippemesse öffnet am Freitag um 15 Uhr und dauert bis Sonntag, den 17. September. Montags ist die Messe geschlossen, um den Schaustellern etwas Ruhe zu gönnen. Am Kindertag am Dienstag, 12. September, erhalten Kinder bis zwölf Jahre zwei Tickets zum Preis von einem.

„Wir stehen unter Druck“

Auf dem Kirmesgelände laufe es sehr gut, sagt Thomas Roie, der Vorsitzende des Schaustellervereins. Doch die Schauspieler sind besorgt. Seit einem Jahr wird über den Bau der Europaschule auf dem Messegelände diskutiert. Dann müssten nicht nur für die Dippemesse, sondern auch für andere Veranstaltungen wie den Weihnachtszirkus neue Standorte gefunden werden. Für die Schausteller sei die unklare Lage eine Belastung. „Wir stehen unter Druck“, sagt Roie. Ein Ortswechsel ist nicht möglich. Investitionen müssten abbezahlt werden, und neue müssten mühsam von den Banken erkämpft werden, da auch diese nicht abgewickelt seien. Zunächst müsste ein neuer Standort etabliert werden. In anderen Städten dauerte dies bis zu 15 Jahre. Allerdings können sich gerade große Fahrgeschäfte keine Umsatzeinbußen leisten. Roie befürchtet, dass diese in andere Städte abwandern und der traditionelle Markt dadurch an Vielfalt verliert. Er hat mit Mitstreitern eine Petition für den Erhalt des Festivalgeländes gestartet.

„Ein Frankfurt ohne Dippemess ist nicht vorstellbar“, sagt Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP). „Wir nehmen die Anliegen der Schausteller sehr ernst.“ Es kam zu Kommunikationsfehlern, die die Beteiligten verunsicherten. „Die Schausteller müssen nichts befürchten“, sagt Wüst. „Solange wir keine Lösung finden, lässt die Politik weder die Dippemesse noch die Schausteller fallen.“ Thomas Feda blickt über den rissigen Asphalt und zeigt auf ein Schlagloch. Früher oder später muss der Ort erneuert werden. Auch ein Standortwechsel könnte Chancen bieten, die Dippemesse noch schöner und nachhaltiger zu gestalten.