Schauspielerstreik: SAG-AFTRA reagiert auf das „endgültige“ Angebot der Studios

SAG-AFTRA hat auf das, was die Allianz der großen Hollywood-Studios als ihr „letztes, bestes und letztes“ Angebot zur Beendigung des Schauspielerstreiks bezeichnete, reagiert.

Die Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists gab am Montagnachmittag in einer Erklärung bekannt, dass ihr Verhandlungsteam den neuesten Vorschlag der Alliance of Motion Picture and Television Producers früher am Tag „offiziell“ beantwortet habe.

„Bitte seien Sie sich darüber im Klaren, dass jedes Mitglied unseres TV-/Theater-Verhandlungsausschusses entschlossen ist, den richtigen Deal zu erzielen und damit diesen Streik verantwortungsvoll zu beenden“, sagte die Gilde. „Es gibt mehrere wesentliche Punkte, über die wir noch keine Einigung haben, einschließlich der KI. Wir werden Sie über den weiteren Verlauf der Ereignisse auf dem Laufenden halten.“

Die AMPTP reagierte nicht sofort auf die Bitte der Times um einen Kommentar.

Die jüngste Entwicklung in der Streik-Saga folgt einem Vorstoß der Studios und der Gilde in den letzten Wochen, den Streik zu beenden, der zu weitreichenden Produktionsverzögerungen geführt und Tausende von Branchenfachleuten arbeitslos gemacht hat.

Seit dem 24. Oktober haben die Gewerkschaft und die AMPTP regelmäßig Treffen abgehalten, bei denen es zu Gesprächen kam, während Streikkapitän Terry Wilkerson es kürzlich als „Tennisspiel“ bezeichnete.

Zu den wichtigsten Punkten, die bis zum letzten Mittwoch noch gelöst werden mussten, gehörten Bedenken hinsichtlich künstlicher Intelligenz und Streaming-Residuen. Duncan Crabtree-Ireland, nationaler Geschäftsführer und Chefunterhändler von SAG-AFTRA, sagte der Times letzte Woche, dass die Gespräche zwar produktiv verlaufen seien und sich die Dinge „in die richtige Richtung“ bewegten, die Seiten jedoch „noch weit von einer Einigung entfernt“ seien.

„Wir haben viel über künstliche Intelligenz gesprochen“, sagte Crabtree-Ireland damals.

„Das ist eindeutig ein Bereich, in dem wir einige ziemlich bedeutende Unterschiede haben. Und deshalb arbeiten wir hart daran. … Es gibt eine Reihe offener Fragen, daher zögere ich, mich auf eine bestimmte Frage zu konzentrieren … aber KI ist definitiv ein Bereich, der Anlass zu großer Sorge gibt.“

Die Zunft und die Unterhaltungsunternehmen schienen in wichtigen Fragen Fortschritte zu machen, als sie Mitte letzter Woche einer Einigung immer näher kamen. Eine den Studios nahestehende Quelle, die nicht befugt war, sich zu äußern, sagte am vergangenen Mittwoch, dass die Unterhaltungsunternehmen einen klaren Weg für eine Einigung sahen und optimistisch seien, dass bald eine vorläufige Einigung erzielt werden könne.

Crabtree-Ireland schlug letzte Woche bei einer Großkundgebung vor dem Disney-Studiogelände in Burbank einen vorsichtigeren Ton an.

„Es ist wirklich schwer, den Zeitpunkt vorherzusagen, da einige der verbleibenden Probleme, wie Sie sich vorstellen können, zu den hartnäckigsten gehören“, sagte er gegenüber The Times.

„Wie lange wird es dauern, sie zu überwinden? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Wenn die Studios mit der von uns gewünschten Einstellung an den Tisch kämen, könnten wir das Problem problemlos innerhalb weniger Tage lösen. Ob das passieren wird, ist schwer zu sagen.“

Am Wochenende teilte der Verhandlungsausschuss der SAG-AFTRA den Mitgliedern in einer Erklärung mit, dass er prüfe, was die AMPTP als ihr „letztes, bestes und endgültiges Angebot“ vorgelegt habe. Das Komitee versprach, die Beratungen am Montag fortzusetzen, nachdem es den Vorschlag der Studios den ganzen Sonntag über „und bis in die Nacht“ analysiert und diskutiert hatte.

Die AMPTP legte am Freitag ihr neuestes Angebot dem Verhandlungsausschuss der Gilde vor, und Spitzenmanager des Unternehmens diskutierten den Vorschlag am Samstag über Zoom.

Laut Quellen in der Nähe der Studios, die nicht zur Stellungnahme befugt waren, wurden im jüngsten Angebot der AMPTP verbesserte Vergütungsparameter dargelegt – einschließlich eines höheren Bonus für erfolgreiche Streaming-Shows.

Die Studios drängten die Zunft, zeitnah zu reagieren – damit sie entscheidende Entscheidungen darüber treffen konnten, wann die Produktion wieder aufgenommen werden sollte –, setzten jedoch laut zwei Studioquellen keine feste Frist fest.

Die Gewerkschaft und die Allianz der Unterhaltungskonzerne sahen sich in den letzten Tagen sowohl internem als auch externem Druck ausgesetzt, bald zu einer Einigung zu gelangen.

Am Samstag gab der Präsident des Stadtrats von Los Angeles, Paul Krekorian, eine Erklärung heraus, in der er die Parteien aufforderte, ihre bevorstehenden Treffen „mit größter Dringlichkeit“ anzugehen, und warnte, dass „wenn es jetzt nicht gelingt, eine Einigung zu erzielen, die Errungenschaften gefährdet werden, für die so viele in der Branche und in der Regierung gekämpft haben.“ so schwer für.“

„Die Bedeutung der Film- und Fernsehindustrie für unsere Region kann nicht genug betont werden“, sagte er.

Als die Gilde am Sonntag ihren Streikpostenplan für die kommende Woche bekanntgab, stieß der Aufruf zum Handeln in den sozialen Medien auf eine Mischung aus Unterstützung und Prüfung. Einige bekräftigten begeistert ihr Engagement für die Sache, während andere ihrem Frust über die lange Arbeitsniederlegung Luft machten.

Letzten Monat unterzeichneten mehr als 5.500 Gildenmitglieder einen offenen Brief, in dem sie ihre Unterstützung für das Verhandlungskomitee zum Ausdruck brachten und erklärten, sie würden lieber „im Streik bleiben, als einen schlechten Deal anzunehmen“. Der Brief sei zum Teil als Reaktion auf das verfasst worden, was manche als misslungenen Versuch von George Clooney und anderen A-Prominenten ansahen, SAG-AFTRA dabei zu helfen, die Verhandlungen voranzutreiben, so Streikkapitänin Kate Bond.

Zu den prominentesten Unterzeichnern des Schreibens gehörten Daniel Dae Kim, Camila Cabello, Daveed Diggs, Debra Messing, Gina Rodriguez, Jon Hamm, Lena Dunham, LeVar Burton, Mark Ruffalo, Sarah Paulson und Pedro Pascal.

„Wir haben den ganzen Weg nicht zurückgelegt, um nachzugeben“, heißt es in dem Brief.

„In jeder Gewerkschaft wird es immer eine Minderheit geben, die nicht bereit ist, vorübergehende Opfer für das Wohl der Allgemeinheit zu bringen. Aber wir, die Mehrheit, die mit überwältigender Mehrheit für die Genehmigung dieses Streiks gestimmt hat, sind immer noch solidarisch und bereit, so lange wie nötig zu streiken und alles zu ertragen, was wir tun müssen, um einen Deal zu gewinnen, der unser kollektives Opfer verdient.“

Die Redakteure der Times, Wendy Lee und Meg James, haben zu diesem Bericht beigetragen.