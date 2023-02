Schauspielerin Melinda Dillon aus „A Christmas Story“ und „Close Encounters“ stirbt im Alter von 83 Jahren

CNN

Die Schauspielerin Melinda Dillon, eine zweifache Oscar-Nominierte, die vor allem für die Filme „A Christmas Story“ und „Close Encounters of the Third Kind“ bekannt ist, ist laut einem Einäscherungsdienst in Long Beach, Kalifornien, gestorben. Sie war 83.

Dillon starb am 9. Januar, laut Neptune Society, dem Anbieter von Einäscherungen. Es wurde keine Todesursache angegeben. Ihr Tod wurde am Freitag allgemein bekannt.

Sie spielte die Mutter in „A Christmas Story“, einem nostalgischen Rückblick auf einen Jungen, der sich nach einem Spielzeuggewehr sehnt. Es wurde 1983 veröffentlicht und fand ein jährliches Urlaubspublikum in Video und Fernsehen.

Zuvor erhielt sie zweimal eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin. In Steven Spielbergs „Close Encounters“ sucht sie nach ihrem kleinen Jungen, nachdem Aliens ihn entführt haben. Und in „Absence of Malice“ spielt sie Paul Newmans Freundin, die von der Berichterstattung eines Reporters über ihre Abtreibung gequält wird.

Sie trat auch in „Slap Shot“, „Harry and the Hendersons“ und „Bound for Glory“ sowie in Folgen der Fernsehserien „Judging Amy“ und „Law and Order: Special Victims Unit“ auf.

Bevor er Filme drehte, wurde Dillon in der Originalbesetzung von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ für einen Tony Award nominiert. am Broadway in den 1960er Jahren.

Hollywood-Kollegen und Fans twitterten Ehrungen.

„Melinda Dillon war eine so großartige Schauspielerin mit einer wunderbaren Zartheit. Es war eine Freude, bei Prince of Tides Regie zu führen. Möge sie in Frieden ruhen,“ Barbra Streisand schrieb.

Lou Diamond Phillips schrieb: „So sehr, sehr traurig, vom Tod von Melinda Dillon zu hören. Sie spielte meine Adoptivmutter in Sioux City, meiner zweiten Regiearbeit. Was für ein Licht und ein Segen. So mühelos in ihrer Arbeit, dass man leicht übersehen konnte, wie brillant sie war. Ich fühle mich so glücklich, sie gekannt zu haben. RUHE IN FRIEDEN.“