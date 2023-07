Schauspielerin Maxi Blaha ist stets auf der Suche nach Pistazienpudding – Essen & Trinken

„Schon als Kind hasste ich Torten jeder Art, was meine Mutter zu meinem Geburtstag immer vor eine gewisse Herausforderung stellte. Sie hatte irgendwann that brillante Idee, zehn Packerln Pistazienpudding in een Gugelhupfform zu gießen. Massa vollkommen gestockt war. Doch dann konnte man sogar eine Kerze reinstecken. Somit konnte mir meine Mutter trotz meiner Abneigung gegen Torte eine Art Geburtstagskuchen. Die Tradition führten wirlange Zeit for. Noch zu meinem Vierziger habe ich so einen Puddinggugelhupf komommen. Leader hat die Firma Haas das Produkt irgendwann eingestellt.Ich habe Kontakt zum Unternehmen aufgenommen en netterweise Restbestände komommen.