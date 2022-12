Schauspielerin Bevin Prince spricht über Ehemann, der durch Blitzschlag getötet wurde: Etwas Größeres „rief ihn an“

„One Tree Hill“-Star Bevin Prince sprach offen über den Tod ihres Mannes.

William Friend starb, nachdem er vor fünf Monaten vom Blitz getroffen worden war. Prince erinnerte sich, dass sie ihren Mann verloren hatte, als er einen Bootstag in Wrightsville Beach, North Carolina, genoss.

„Wir schauen nach oben und können den Sturm in der Ferne sehen“, sagte Prince gegenüber ABC News. „Aber wir waren schon so oft dort und es gab zu diesem Zeitpunkt keine Dringlichkeit für jemanden, das Wasser zu verlassen. Wir haben es beobachtet.“

Prince und Friend waren mit Familie und Freunden auf dem Boot. Der TV-Star erinnerte sich auch daran, dass es damals „60 Boote da draußen“ gab.

EHEMANN DER „ONE TREE HILL“-SCHAUSPIELERIN VOM BLITZ GETROFFEN UND GETÖTET

Als der Sturm aufzog, änderten sich die Dinge schnell. Prince und ihr Vater stiegen in ein anderes Boot, also war die Schauspielerin nicht da, als Friend vom Blitz getroffen wurde.

„Es war sofort“, erinnerte sich Prince. „Sie eilten zu ihm und zu der Zeit kam zufällig ein Polizeiboot vorbei, also brachten sie ihn schnell zum Polizeiboot. Und wie ich gehört habe, haben sie viel Zeit und Sorgfalt aufgewendet versuchen, ihn wiederzubeleben.“

Die Polizei führte bei Friend auf dem Polizeiboot eine HLW durch, bis sie den Yachthafen erreichten, und zu diesem Zeitpunkt übernahm EMS lebensrettende Maßnahmen, teilten die örtlichen Behörden damals ABC News mit.

Prince enthüllte, was ihr Mann kurz vor seinem Tod gesagt hatte.

„Kurz bevor es ihn traf, zündete er sich eine Zigarre an und er sah meinen Vater an und sagte: ‚Wenn wir vom Blitz getroffen werden, Mike, dann will ich hier sein.‘ Und dann ist es passiert“, fügte sie hinzu. „Ich glaube, es war wirklich seine Zeit.“

„Er war 33 Jahre alt. Es war der 3. Juli, und ich glaube, die genaue Zeit, als der Blitz einschlug, war 15:13 Uhr. Da ich also wusste, dass alle Ressourcen vorhanden waren, um ihn möglicherweise zu retten, muss ich glauben, dass etwas Größeres hinter mir war ihn anzurufen“, sagte Prince.

Prince erinnerte sich an ihren Mann, mit dem sie ein Fitnessgeschäft gegründet hatte, als einen der „lustigsten Menschen“, die sie je getroffen hatte.

„Ich bin einfach so stolz. Ich bin so stolz, dass ich mit ihm leben durfte“, sagte sie. „Er war bei weitem einer der lustigsten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Er hat jeden einzelnen Raum beleuchtet, den er betrat. Du hast nie vergessen, wann du Will Friend getroffen hast.“

Prince und Friend haben 2016 geheiratet. Das Paar war während der Coronavirus-Pandemie nach North Carolina gezogen, um näher bei Freunden und Familie zu sein.

Die Schauspielerin startete ihre Karriere mit ihrer Rolle in „One Tree Hill“. Sie trat von 2004 bis 2012 in der Show auf.

