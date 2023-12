Schauspieler stimmen für Vereinbarung mit Studios und beenden damit die Arbeitsunruhen in Hollywood

Hollywoods Schauspieler haben dafür gestimmt, den Deal mit den Studios zu ratifizieren, die ihren Streik nach fast vier Monaten beendet hatten, und damit den Arbeitskampf offiziell beenden, der die Unterhaltungsindustrie den größten Teil des Jahres 2023 erschütterte.

Die am Dienstagabend von den Gewerkschaftsführern bekannt gegebene Genehmigung des Dreijahresvertrags durch die Mitglieder der Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists war keine Gewissheit, da einige prominente Mitglieder ihren Unmut über den Deal äußerten, den ihre Verhandlungsführer ausgehandelt hatten.

Das 78-prozentige Ja-Ergebnis bei der Abstimmung, die am 13. November begann und am Dienstag endete, war weit entfernt von der nahezu einstimmigen Zustimmung und der weit verbreiteten Begeisterung, die Mitglieder der Schriftstellerzunft dem Deal entgegenbrachten, der ihren Streik im September beendete.

Aber das Ergebnis ist eine große Erleichterung für die SAG-AFTRA-Führungskräfte und eine Unterhaltungsindustrie, die nach Monaten des Arbeitskampfs versucht, zur Normalität zurückzukehren. Und es stellt das endgültige, offizielle Ende des turbulentesten Arbeiterjahrs in Hollywood seit einem halben Jahrhundert dar, mit zwei historischen Streiks, die die Branche erschütterten.

Etwas mehr als 38 Prozent der Mitglieder gaben ihre Stimme ab, sagte SAG-AFTRA. Alle 145.000 Mitglieder konnten über den Deal abstimmen, nicht nur die rund 60.000 Fernseh- und Filmschauspieler, die streikten und im Rahmen des Vertrags arbeiteten.

„Breaking Bad“-Schauspieler Bryan Cranston spricht während der SAG-AFTRA-Kundgebung „Rock the City for a Fair Contract“ auf dem Times Square im Juli in New York. (Charles Sykes/The Associated Press)

„Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Duncan Crabtree-Ireland, Geschäftsführer und Chefunterhändler von SAG-AFTRA, am Dienstagabend gegenüber The Associated Press. „Ich denke, dass eine Ja-Stimme von fast 80 Prozent und eine Wahlbeteiligung unserer Mitglieder von fast 40 Prozent wirklich beispiellos für jede Art von Vertrag sind, bei dem es nicht nur um einen einstimmigen Ja-Chor geht.“

Eine Ablehnung des Abkommens hätte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und damit die Möglichkeit eines erneuten Streiks der Akteure bedeutet, wenn die Führer dies forderten.

Die Schauspieler sind letzten Monat zur Arbeit zurückgekehrt

Die Gewerkschaft hatte den Schauspielern die Rückkehr an die Arbeit ermöglicht und den Streik für beendet erklärt, sobald am 8. November die vorläufige Vereinbarung mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers getroffen worden war, die Studios, Streaming-Dienste und Produktionsfirmen in Gewerkschaftsverhandlungen vertritt. Zwei Tage später wurde es vom Vorstand der Gilde mit 86 Prozent angenommen.

„Die AMPTP-Mitgliedsunternehmen gratulieren SAG-AFTRA zur Ratifizierung ihres neuen Vertrags, der historische Gewinne und Schutzmaßnahmen für Künstler darstellt“, sagte die AMPTP in einer Erklärung am Dienstagabend. „Mit dieser Abstimmung können die Branche und die von ihr unterstützten Arbeitsplätze mit voller Kraft zurückkehren.“

Die Kontrolle über den Einsatz künstlicher Intelligenz war das am härtesten umkämpfte Thema in den langen, methodischen Verhandlungen und wurde zum Hauptgrund für Meinungsverschiedenheiten während der Abstimmung.

„Die Realität ist, dass es Mitglieder gibt, die in den letzten drei Wochen viel über ihre Bedenken geäußert haben, vor allem über künstliche Intelligenz. Ich bin ihnen gegenüber sehr, sehr aufmerksam und halte ihre Bedenken für berechtigt“, sagte Crabtree-Ireland . „Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Ansatz, den wir dabei gewählt haben und was wir in dieser Verhandlung erreicht haben, der bestmögliche Weg war, KI zu diesem Zeitpunkt bei diesen Unternehmen und in dieser Branche anzugehen.“

Fran Drescher, Präsident der SAG-AFTRA, erklärte gegenüber The Associated Press kurz nach der Beschlussfassung, dass die Sicherstellung, dass KI-Reproduktionen von Schauspielern nur mit ihrer informierten Zustimmung und Entschädigung verwendet werden dürfen, ein „Deal Breaker“ in den Gesprächen sei.

ANSEHEN | Schauspieler beschreibt Hollywood-Arbeitsprobleme: Was Hollywood-Schauspieler über den Streik wissen möchten Restzahlungen und der Einsatz generativer KI sind die größten Probleme im SAG-AFTRA-Streik, der Hollywood lahmlegte. Schauspieler Sean Gunn erzählt Ian Hanomansing von The National, dass der Kampf nicht für die Stars ist, sondern für den berufstätigen Schauspieler, der versucht, über die Runden zu kommen.

Sie kämpften jedoch nicht hart genug für einige prominente Mitglieder, darunter die Schauspieler Justine Bateman und Matthew Modine, die das Thema als Grund für die Ablehnung anführten und Befürchtungen schürten, dass viele Wähler ihrem Beispiel folgen würden.

„Ich kann einem Vertrag nicht zustimmen, der die Unabhängigkeit und die finanzielle Zukunft der Künstler gefährdet“, sagte Modine, der 2021 gegen Drescher als Gewerkschaftspräsident kandidierte und ebenfalls zu den Vorstandsmitgliedern gehörte, die den Deal ablehnten, in einer Erklärung. „Es ist absichtlich vage und verlangt von den Gewerkschaftsmitgliedern, ihre Autonomie aufzugeben … Zustimmung ist Kapitulation.“

Aber viele andere prominente Schauspieler äußerten ihre starke Unterstützung für die Vereinbarung, darunter Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain und Colman Domingo, der dieses Jahr für seine Leistung in „Der Film“ großes Oscar-Aufsehen erregte Rustin.

„Ich glaube, dass wir einen unglaublichen Deal haben, ich glaube, dass er gut durchdacht ist und es darum geht, die Sache voranzubringen“, sagte Domingo letzte Woche der AP. „Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe mit Ja gestimmt.“

Crabtree-Ireland betonte, dass die Mitglieder mit den finanziellen Vorteilen des Deals zufrieden seien.

„Wenn wir das KI-Problem beiseite lassen würden, wäre es wahrscheinlich von 99 Prozent der Mitglieder ratifiziert worden“, sagte er.

Die Schauspielerin Jessica Chastain läuft über den roten Teppich vor der TIFF-Premiere des Films „Memory“ am 12. September. Chastain war einer der relativ wenigen Prominenten, die sich während der anhaltenden Autoren- und Schauspielerstreiks auf den Weg zum Festival nach Toronto machten. (Evan Mitsui/CBC)

Der Vertrag sieht eine allgemeine Gehaltserhöhung von sieben Prozent vor, weitere Erhöhungen erfolgen im zweiten und dritten Jahr der Vertragslaufzeit.

Der Deal beinhaltet auch eine hart erkämpfte Bestimmung, die die Gespräche vorübergehend zum Scheitern brachte: die Schaffung eines Fonds, um Künstler zusätzlich zu den traditionellen Restbeträgen, die für die Vorführung von Filmen oder Serien gezahlt werden, für künftige Aufführungen ihrer Werke auf Streaming-Diensten zu bezahlen.

Die Bestimmung ist ein Versuch, die Zahlungssysteme an eine Branche anzupassen, die heute vom Streaming dominiert wird, eine Realität, die in den kommenden Jahren mit ziemlicher Sicherheit weitere Arbeitskämpfe – und möglicherweise mehr Streiks – auslösen wird.