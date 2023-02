Schauspieler Nathan Chasing Horse wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Tanzt mit Wölfen Darsteller Nathan jagt Pferd befindet sich wegen Missbrauchsvorwürfen in Polizeigewahrsam.

Die Polizei von Las Vegas verhaftete den 46-Jährigen, auch bekannt als Nathan Lee jagt sein Pferd, und durchsuchte sein Haus am 31. Januar, laut Polizeiaufzeichnungen, die Associated Press erhalten hat. Laut einem 50-seitigen Durchsuchungsbefehl, der von der Verkaufsstelle erhalten wurde, wurde er beschuldigt, in den letzten zwei Jahrzehnten Mädchen der amerikanischen Ureinwohner sexuell angegriffen zu haben.

Laut AP hat die Polizei unter Berufung auf den Haftbefehl mindestens sechs mutmaßliche Opfer gefunden und sexuelle Anschuldigungen gegen Chasing Horse entdeckt, die bis in die frühen 2000er Jahre in mehreren Bundesstaaten zurückreichen, darunter Montana, South Dakota und Nevada. Zu den angeblich in dem Dokument zitierten Vorwürfen gehört, dass Chasing Horse eine seiner Frauen im Alter von 15 Jahren als „Geschenk“ überreicht bekam und eine andere im Alter von 16 Jahren seine Frau wurde so jung wie 13.