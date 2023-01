Schauspieler Julian Sands in Kalifornien als vermisster Wanderer identifiziert

Der britische Schauspieler Julian Sands ist beim Wandern in der Nähe des Mt. Baldy in den San Gabriel Mountains nordöstlich von Los Angeles verschwunden.

Der 65-Jährige, der für seine Rollen in „The Killing Fields“, „A Room With A View“ und „Warlock“ bekannt ist, wurde am Freitag gegen 19.30 Uhr von einem Vertreter in der Umgebung von Baldy Bowl als vermisst gemeldet für das San Bernardino Country Sheriff’s Department gegenüber Fox News Digital bestätigt.

Der Sprecher sagte, dass die Bodenmannschaften, die eine Suche nach Sands durchführten, am Samstagabend aufgrund der Lawinengefahr und der Wetterbedingungen in der Gegend abgesagt wurden.

„Allerdings setzten wir unsere Bemühungen per Helikopter und Drohne fort, sofern es das Wetter zuließ“, sagte der Vertreter. „Wir werden eine weitere Bodensuche planen, wenn sich das Wetter bessert und es für die Bedingungen unserer Bodenmannschaft sicher ist.“

Er fügte hinzu: „Wir empfehlen, dass andere Wanderer nicht in dieses Gebiet gehen, da selbst erfahrene Wanderer es schwer haben.“ Der Vertreter stellte fest, dass die Forstdienste für das Gebiet verantwortlich seien, das Büro von San Bernardino jedoch mit ihnen bei der Suche zusammenarbeite.

Ein Vertreter von Sands antwortete nicht sofort auf die Bitte von Fox News Digital um Stellungnahme.

Sands wurde in West Yorkshire, England, geboren, lebt aber derzeit laut Behörden in North Hollywood, Kalifornien. Er hat in Dutzenden von Filmen und TV-Shows mitgewirkt, darunter „Ocean’s 13“, „The Girl With the Dragon Tattoo“, „Arachnophobia“, „Boxing Helena“, „Medallion“ und „Leaving Las Vegas“.

Zu seinen Fernsehauftritten gehören Rollen in „Smallville“, „Dexter“, „Gotham“, „Banshee“ und „What/If“.

Aufgrund einer Reihe von Winterstürmen in letzter Zeit haben die Behörden davor gewarnt, dass die Bedingungen in der Gegend um Mt. Baldy extrem gefährlich sind.

Das Büro des Sheriffs von San Bernadino sagte, dass sie im vergangenen Monat 14 Such- und Rettungsaktionen durchgeführt hätten und zwei Wanderer bei Stürzen tödlich verletzt worden seien, so KTLA.