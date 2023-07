„Viele Demokraten – nicht nur die afroamerikanischen Demokraten in Michigan – sind sehr frustriert darüber, dass Michigan zum ersten Mal seit 57 Jahren keinen schwarzen demokratischen Vertreter im Kongress hat. Und das ist ein Rückschritt“, sagte Harper, ein Afroamerikaner, gegenüber The Detroit News. „Ich denke, dass die Leute eine echte, von der Bevölkerung getragene Vertretung statt einer Vertretung durch große Geldgeber und das Establishment sehen wollen.“

Derzeit sitzen nur drei schwarze Männer im US-Senat: Sens. Raphael Warnock (D-Ga.), Cory Booker (DN.J.) und Tim Scott (RS.C.).

In einem (n Ankündigungsvideo am Montag veröffentlichtHarper wendet sich an seinen Sohn Pierce Hill Harper und erzählt ihm, dass er in einer zunehmend spaltenden und gefährlichen Welt aufwächst.

„Der Kern von so vielem davon sind zu viele Politiker im Amt, denen die Menschen egal sind“, sagte Harper. „Ich glaube, dass unsere Regierung für die Menschen arbeiten, eine Kraft für das Gute sein und unsere Freiheiten schützen sollte. Und das wird nicht passieren, wenn wir weiterhin die gleichen Leute ins Amt wählen.“

Der gebürtige Iowa-Amerikaner besitzt ein Haus in Detroit und kaufte laut The Associated Press 2017 in der Stadt ein Café, Roasting Plant Coffee.

Harper muss sich auch mehreren anderen Demokraten stellen, die in das Rennen um den Senat eingestiegen sind, darunter die Präsidentin des Michigan State Board of Education, Pamela Pugh, die ehemalige Abgeordnete Leslie Love, der Geschäftsmann Nasser Beydoun und der Anwalt Zack Burns.