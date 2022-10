Schauspieler geben sich als entlassene Twitter-Mitarbeiter aus, die Kisten vor dem Hauptquartier tragen

Es gibt viele Probleme mit dem, was diese beiden Männer Reportern sagen. Am auffälligsten ist, dass sich ein Mann als Softwareingenieur namens „Rahul Ligma“ identifiziert. Der Rand hat bestätigt, dass der Name im Slack- oder E-Mail-System von Twitter nicht existiert. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass der Mitarbeiter auf LinkedIn existiert.