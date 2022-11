Schauspieler Alec Baldwin beschuldigt die Mitglieder der Filmcrew von „Rust“ in einem Gerichtsverfahren

CNN

Schauspieler Alec Baldwin reichte am Freitag in Kalifornien eine Klage gegen mehrere Personen ein, die mit dem „Rust“-Film in Verbindung stehen, laut einer Gegenklage, die CNN vorliegt.

Die Kamerafrau Halyna Hutchins wurde letzten Oktober während einer Probe für eine Szene für den Film, der in der Nähe von Santa Fe, New Mexico, gedreht wurde, von dem Schauspieler tödlich erschossen.

Die Klage ist die erste Klage, in der Baldwin jemandem im Zusammenhang mit der Schießerei ein Fehlverhalten vorwirft.

Baldwin, der als Angeklagter in einer Klage eines Drehbuchleiters von „Rust“ aus dem Jahr 2021 aufgeführt ist, reichte die Gegenklage gegen die Waffenschmiede der Produktion, Hannah Gutierrez Reed, den stellvertretenden Regisseur David Halls, den Waffenschmied-Assistenten Seth Kenney, das Geschäft für Requisitenwaffen und Munitionsbedarf ein Firma, die Kenney besitzt, und Requisiteurin Sarah Zachry.

„Mehr als jeder andere an diesem Set wurde Baldwin fälschlicherweise als Täter dieser Tragödie angesehen. Durch diese Gegenklagen versucht Baldwin, seinen Namen reinzuwaschen und die Gegenbeklagten für ihr Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in der Gegenklage.

„Diese Tragödie geschah, weil scharfe Kugeln zum Set geliefert und in die Waffe geladen wurden, Gutierrez Reed die Kugeln oder die Waffe nicht sorgfältig überprüfte, Halls die Waffe nicht sorgfältig überprüfte und dennoch verkündete, dass die Waffe sicher sei, bevor er sie Baldwin übergab. und Zachry hat nicht offengelegt, dass Gutierrez Reed rücksichtslos gehandelt hat und ein Sicherheitsrisiko für die Menschen in ihrer Umgebung darstellte“, wird in der Beschwerde behauptet und hinzugefügt, Baldwin sei sich dieser Tatsachen nicht bewusst gewesen, aber die Gegenangeklagten hätten davon gewusst.

„Diese Cross Defendants sind Profis, die denen am Set, einschließlich Baldwin, die Pflicht schuldeten, das Set sicher zu halten. Jeder am Set, einschließlich Baldwin, erwartete und vertraute darauf. Hutchins hätte Baldwin niemals angewiesen, die Waffe in ihre Richtung zu richten und den Hammer zurückzuziehen, wenn sie der Meinung war, dass die geringste Möglichkeit bestand, dass sie geladen war; Baldwin, der in diesem kritischen Moment den gleichen Geisteszustand wie Hutchins hatte, hätte dies unter solchen Bedingungen nicht getan“, heißt es in der Klage.

Baldwin fordert „kompensatorischen, nominellen, gesetzlichen und strafrechtlichen Schadensersatz“ durch ein Geschworenenverfahren, prozessbezogene Kosten und andere Entschädigungen, die vom Los Angeles County Superior Court zu bestimmen sind, heißt es in der Gegenklage.

In einem Interview mit CNN im August 2022 übertrug Baldwin die Verantwortung für die Tragödie am Filmset auf Gutierrez Reed und Halls, die ihm die Waffe überreichten.

Jason Bowles, Anwalt von Gutierrez Reed, sagte am Freitag gegenüber CNN: „Er war derjenige, der Halyna erschossen hat, und es ist seine Schuld, die von niemand anderem.“

Als er im August um einen Kommentar gebeten wurde, beschuldigte der Anwalt von Halls Baldwin, die Schuld auf andere abzuwälzen.

Kenneys Anwälte haben zuvor die Verantwortung für die Schießerei bestritten.

CNN wandte sich am Freitag an Anwälte, die Halls und Kenney vertreten, um einen Kommentar zu der Klage zu erhalten. CNN sucht nach Kontaktdaten von Zacharys Anwalt.