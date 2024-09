Kiel. Het is goed dat je geen kans maakt, zegt Alexandra Liedtke. „Bei Horváth sinds de vrouwen die in hun omgeving werden geslingerd, leven we nog steeds: ze kunnen niet nog lang en gelukkig leven.“ Solche wie Elisabeth, die in Ödön von Horváths „kleine burgerkomedie“ met de titel „Glaube Liebe Hoffnung“ met een Wandergewerbeschein kämpft, mit dem sie Geld verdienen könnte – en een bestaand bestaan. Het is belangrijk om te weten dat het Anatomisch Instituut klaar is voor aankoop.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Liederen van het stuk op het Kieler Schauspiel in Szene en steckt gerade in den Endproben. „Heute Morgen haben we hebben het nooit meer geprobeerd, een klein koor ausprobet“, is geschreven door de regisseur, die in Kiel ook de opera „Die Troerinnen“ en Falladas Roman „Kleiner Mann, was nun?“ uitvoerde. „Het is een moment, in mijn muziek denk ik“, zeg je en je raakt geïnspireerd, dat het ensemble krachtig is. “Heute Abend wer thann überprüfen, ob es wirklich passt.”

Een sterke vrouw in Horváth-Stück am Schauspiel Kiel

In 1933 verscheen de Stück, de autor (1901-1938) met een „kleine Totentanz“ en „de gigantische Kampf Zwitsers Individuum en Gesellschaft“ na. Bij Alexandra Liedtke passen alle verhalen van het verhaal – en de komedie. “Tatsachlich ist das Unfassbare, was passionert, in seiner Tragik vaak auch hiflos komisch”, zei hij. “In Wien toch – dat is de humor dunkler, makabrer.”

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Liedtke reizt echt diese Spannung. “Dat is een compleet nieuwe kijk op de wereld. Een man kan zien van wie Elisabeth lange dagen weg zal zijn, wie een klein moment van geluk zal ervaren – en met weinig kans.”

Een sterke vrouw woont in de Hauptfigur, haar Rolle in Kiel Isabel Baumert übernimmt. “Eén die niemand heeft, een persoonlijk mens – en één die de hele dag alleen leeft.” Toch is het bij mijn Kurzzeit-Freund, der Schupo, minder gevallen, of ob sie versucht, sich das Leben zu nehmen.

Het is zwaar met een paar vrouwenfiguren in het stuk, maar voor al die mannen, die de ondergang van Elisabeth steunen. “Ik heb veel persoonlijkheid, omdat ik diverser ben, ook positiever”, zegt Liedtke. “Aber zou ik niet teleurgesteld zijn. En Elisabeth scheidt zich af van de volgende patriarchale voorzieningen. Horváth beschrijft de Übergriffigkeiten, die we heel goed kennen.‘ Zum Gesamtbild gehört ook, de Polizisten etwa über die Kostüme met „einer gewissen Monstrosität“ auszustatten.

Bühnenbildner Falko Herold hat für die kontinuierlichen Ortswechsel im Stück ein zeitloses Konstrukt aus variabele Wänden zegt: „Dit zijn de varianten in en van de Ortes. Wir wollten dabei etwas von der Entstehungszeit weggehen und trotzdem bei Horváth bleiben.“ Unverkennbar bleibt der Wiener in seiner Kunstsprache, von der Alexandra Liedtke sagt: „Er hat seine eigene Sprachlosigkeit kreiert.“ Die Regisseurin, die zwischen Oper und Schauspiel pendelt, lauscht gern der Musik des Textes nach: “Und die Probe ist dann wie ein Libretto, das noch keine Noten.”

„Liefde, hoop, dankbaarheid“: Première am Freitag, 27 oktober, 20.00 uur Schauspielhaus Kiel. Rustkaarten onder theater-kiel.de of Tel. 0431/901901

KN