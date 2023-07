Hamburg/Kiel (dpa/lno). Zu Beginn der Woche ist es in Hamburg und Schleswig-Holstein bewölkt, unterbrochen von kurzen Schauern und Gewittern. Es weht mäßiger bis teils kräftiger, böiger, erfrischender Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es teilweise bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der Dienstag wird laut DWD ein freundlicher Start in den Tag mit mehr Sonne als Wolken. Im Tagesverlauf kommt es jedoch von Nordfriesland bis Fishing zu Schauern und Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 30 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es zunehmend bewölkt und es kommt zeitweise zu Gewittern. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei etwa 17 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es bewölkt und es kommt zu Schauern und kurzen, teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 22 Grad. Es weht starker bis stürmischer Wind. Auch in der Nacht zum Donnerstag kommt es – vor allem an der Nordsee – zu heftigen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:230710-99-346466/2