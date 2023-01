Schauen Sie sich diese emulierten Rechner im Internetarchiv an

Lösen Sie einige schwierige mathematische Probleme auf dem guten alten TI-83 Plus. Screenshot: Emma Roth / The Verge

Das Internetarchiv geht in einem Beitrag in seinem Blog näher darauf ein, wie das alles funktioniert. Es verwendet das MAME Artwork System, um seine Taschenrechner mit Strom zu versorgen – ein Zweig des Open-Source-Frameworks, das klassische Arcade-Spiele auf verschiedenen Systemen nachbildet – so gelang es dem Internetarchiv, tatsächliche Bilder der Taschenrechner in die Emulationen zu integrieren.

Ich habe zwar keine persönliche Vorgeschichte mit diesen Geräten, aber es ist trotzdem cool, die Möglichkeit zu bekommen, sie auszuprobieren, ohne sie physisch zu berühren. Ich habe großartige Erinnerungen an meinen TI-84 Plus in der High School und am College, wodurch ich vermeiden konnte, das Faktorisieren zu lernen, da ich ihn nur so programmiert habe, dass er die Gleichungen für mich macht.