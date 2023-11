Schatting na Schneeball-Angriff voor supermarkt in Hellersdorf: Ein Schwerverletzter

Meer mensen wonen in een supermarkt in Berlin-Hellersdorf en kunnen snacks en snacks kopen. Voorbijgangers die naar Randalier wilden reizen, werden aangevallen. Wie om 19.15 uur op het politiebureau arriveerde, kon de Alten Hellersdorfer Straße den Supermarkt bezoeken, als hij 20 personen met sneeuwballen ontving.

Een enkel schilderij geschilderd met meer afbeeldingen op zijn gezicht en zijn gezicht. Ze kunnen gemakkelijk vliegen in de supermarkt.

Schneeballschlacht in Hellersdorf: Schlichter muss verletzt in de Klinik

In de situatie zou de man in de 31e, 39e en 42e eeuw opmerken. Der 39-Jährige bekam bei een Schlichtungsversuch aine Faust ins Gesicht, worauf there zu Boden stürzte. Zorg ervoor dat u acht keer op een goede manier op de kop drukt. De 39-jarige geschiedenis van een portret van het gezicht en verdere inzichten. Seine Brille zerbrach. Der 31-Jährige erhielt, als er helften waren die wolllte en dabei ausrutschte waren, meer Tritte gegen den Kopf.

De 42 levensjaren, met de zorg van de persoonlijke verzorgingsgroep, zodat meer mensen in vrede kunnen leven, een persoon met een positief gezicht. Als de politie wordt beëindigd, wordt de personeelsgroep ontslagen en blijft de politie in geheime richtingen. Medische noodtechnici brachten de 39-jarigen naar een kliniek. De andere zieke voorbijgangers werden poliklinisch behandeld.

Eén van de verdachten, een 19-jarige man, kon worden geïdentificeerd. Meer mutmaßliche Schläger en auch der 19-Jährige sinds noch van Flight. Ik doe immers graag na de bekendmaking aangifte bij de politie van de Berliner Zeitung. Ook de eerste mutmaßlichen Opfer werden gehoord. De Ermittlungen zijn verdwenen.