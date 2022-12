Scharia in Afghanistan: Taliban bestrafen 27 Menschen mit Schlägen

Scharia in Afghanistan

Unter dem Zeichen des islamischen Rechts verwandelt sich die Taliban-Herrschaft in Afghanistan rasch in ein Terrorregime. Einen Tag nach einer öffentlichen Hinrichtung werden 27 Menschen in einer Provinz des Landes wegen „Unanständigkeit“ mit einem Stock geschlagen. Darunter auch neun Frauen.

Einen Tag nach der öffentlichen Hinrichtung eines Mannes haben die radikalislamischen Taliban in Afghanistan 27 Menschen öffentlich mit Stockschlägen bestraft. Der Oberste Gerichtshof sagte, neun der 27 „Kriminellen“ seien Frauen. In Charikar, der Hauptstadt der Provinz Parvan, erhielten sie jeweils zwischen 20 und 39 Peitschenhiebe.

Sie waren laut Gericht unter anderem wegen „Unanständigkeit“, Falschaussage, Fälschung, Drogenhandel, „Ausschweifung“, Raub und „illegaler Beziehung“ verurteilt worden. Mehr als 1000 Menschen hätten die Vollstreckung des Urteils in einem Stadion verfolgt, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur AFP.

Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid wies Kritik an der Strafaktion zurück. Dies zeige einen Mangel an „Respekt vor dem Glauben, den Gesetzen und den inneren Angelegenheiten der Muslime“. Jeder der „Verbrecher“ habe seine „Verbrechen“ vor Gericht gestanden und sei „mit seiner Bestrafung zufrieden“, so das Gericht.

Hinrichtung durch Vergeltung

Einen Tag zuvor hatten die Taliban zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr an die Macht einen Menschen öffentlich hingerichtet. Der wegen Mordes verurteilte Mann wurde nach Angaben der Taliban vor mehreren hundert Menschen in der Provinz Farah vom Vater des Opfers erschossen. Die Hinrichtung erfolgte nach dem nach islamischem Recht zulässigen Vergeltungsprinzip.

Mitte November forderte Taliban-Führer Hibatullah Achundsada die Richter des Landes auf, das islamische Recht und seinen Strafkatalog – darunter öffentliche Hinrichtungen, Steinigung und Auspeitschung sowie die Amputation von Gliedmaßen bei Dieben – vollständig umzusetzen.

Als die radikal-islamischen Taliban im August vergangenen Jahres wieder an die Macht kamen, kündigten sie zunächst an, weniger hart vorgehen zu wollen als während ihrer ersten Herrschaft von 1996 bis 2001. Doch nun radikalisiert sich die Miliz immer weiter.