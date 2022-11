Scharfe Kritik aus der Union: Faeser warnt vor Propaganda zum Ausländerrecht

Die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts stößt bei der Opposition auf scharfe Kritik. Für Innenminister Faeser wird „Scham“ einem Einwanderungsland jedoch nicht gerecht. Die Grünen werfen CDU und CSU ein verstaubtes Weltbild vor.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt vor Ressentiments in der Diskussion um das Staatsbürgerschaftsrecht in Deutschland. Viele Menschen seien „zutiefst verletzt“ davon, dass die Debatten in der Vergangenheit oft von „Stimmungspropaganda“ geprägt gewesen seien, schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“. Das wird einem modernen Einwanderungsland nicht gerecht. „Die Reform unseres Staatsangehörigkeitsrechts ist längst überfällig und eine große Chance, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.“

Faeser plant unter anderem, dass Ausländer künftig nach nur fünf statt bisher acht Jahren Aufenthalt in Deutschland die Staatsbürgerschaft erlangen können. Bei „besonderen Integrationsleistungen“ soll dies sogar nach drei Jahren möglich sein. „Leistung sollte sich lohnen“, schrieb Faeser.

Der Innenminister verteidigte auch den Plan, mehr Möglichkeiten für die Mehrfachstaatsbürgerschaft zu schaffen. Die bisherige Praxis verhindert die Einbürgerung vieler Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben und hier zu Hause sind. „Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts leiten wir daher einen Paradigmenwechsel ein und akzeptieren künftig mehrere Staatsangehörigkeiten“, schrieb sie.

Scharfe Kritik aus der Union

Das hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende bereits im Koalitionsvertrag der SPD. Grüne und FDP verteidigen vereinbarte Projekte. In seinem wöchentlichen Internetformat „Kanzler Kompakt“ sagte er, dass all die „großen Männer und Frauen“, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen seien, „viel dazu beigetragen haben, dass unsere Wirtschaft so stark ist, wie sie heute ist“. . Einige dieser Menschen leben „seit sehr, sehr langer Zeit“ in Deutschland und haben Kinder und Enkelkinder. Deshalb sei es „sehr gut“, wenn sie sich für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft entscheiden.

In den vergangenen Tagen war allerdings aus der Union scharfe Kritik an Faesers Plänen laut geworden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der „Bild“-Zeitung: „Das Aushandeln der deutschen Staatsbürgerschaft fördert nicht die Integration, sondern dient genau dem gegenteiligen Zweck und wird zusätzliche Sogwirkungen bei der illegalen Migration auslösen.“

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei von der CDU sagte der „Rheinischen Post“: „Grundsätzlich sollte der Pass das Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses sein und nicht der Anfang.“ Beim Staatsangehörigkeitsrecht besteht überhaupt kein Handlungsbedarf. Die Erklärung der doppelten Staatsbürgerschaft zum „Standardfall“ ist höchst problematisch. „Das wäre kein Beitrag zu einem besseren Zusammenleben, sondern zur Spaltung der Gesellschaft.“

Verbände loben die Pläne der Koalition

Die Grünen werfen der Union ein verstaubtes Weltbild vor. Filiz Polat, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Bundestagsfraktion, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Deutschland ist ein Einwanderungsland und es ist höchste Zeit, dem Rechnung zu tragen. Im Koalitionsvertrag haben wir uns verpflichtet, ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht in Deutschland einzuführen.“ , und das machen wir jetzt.“ Was hier nach jahrelanger Blockade durch die Union in der Bundesregierung getan werden kann, ist massiv. „Das antiquierte Weltbild der Union hinkt der gesellschaftlichen Realität und einer modernen Gesellschaft hinterher. Mehr als 20 Jahre nach der unsäglichen „Doppelpass-Kampagne“ der Union wird die Einbürgerung endlich für alle möglich sein, die mehrere Nationalitäten akzeptiert.“

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, sagte, die Union erkenne „bis heute“ nicht an, dass Deutschland auf ausländische Zuwanderer angewiesen sei. „Für uns ist es ein positives Signal, wenn jemand dauerhaft Teil unserer Gesellschaft werden möchte.“

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, begrüßte die geplante Reform: „Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht entspricht nicht mehr der Realität unserer Tage“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Auch der Bundesmigrations- und Integrationsrat stimmte zu. Die Eckpunkte des Plans, etwa die Akzeptanz von Mehrstaatigkeiten und Erleichterungen für Senioren, seien seit fast einem Vierteljahrhundert unter seinen Forderungen, erklärte der Ausschuss. Die Bundesintegrationsbeauftragte Ferda Ataman betonte: „Die Einbürgerung schafft Rechtssicherheit und bietet mehr Schutz vor rechtlicher Diskriminierung.“

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnte: „Deutschlands Fachkräfteproblem wird sich durch die Demografie und den zunehmenden Wettbewerb um die klügsten Köpfe noch deutlich verschärfen, wenn die Politik nicht viel entschiedener handelt als bisher.“ Eine klare Perspektive auf die Nationalität sei ein wichtiger Baustein, um Deutschland für ausländische Fachkräfte attraktiver zu machen, sagte er dem „Handelsblatt“.