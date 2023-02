Ralf Fahrman verkörpert die Schalke-Mentalität wie kaum een ​​andere im Kader. Lange tijd moet de Keeper op de Ersatzbank Platz nehmen, maar nachdem sich Alexander Schwolow nicht im Kasten des FC Schalke 04 bewijzen konnte, bekam Fährmann normaal seine Chance.

En nutzte er: Vier Spiele in Folge moet der S04-Torwart nicht hinter sich greifen zijn. Maar ausgerechnet ein bitterer Patzer beim Heimspiel Schalke – Stuttgart bracht de Serie zum Reißen.

Schalke – Stuttgart: Riesen-Bock von Fährmann brengt VfB Wieder Run

Met een 2:0-Führung ging der FC Schalke 04 in de Halbzeitpause en met breister Brust kamen sie zurück auf den Platz. Vor Selbstbewusstsein strotzen konnte zu dem Zeitpunkt auch noch Keeper Ralf Fährmann. 422 Minuten blieb van 34-jaren zonder succes, maar een Riesenbock in der 63. Minuten van Spiels Schalke – Stuttgart bracht die Serie zu Fall. Borna Sosa ziet vanaf über 20 meter ab, signaalstrammer Schuss landt direct in de armen van Fährmann. Maar als Torwart een grober Schnitzer en een flutscht das Leder durch die Finger sowie die Beine.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann ondergaat fellere Patzer. Foto: IMAGO / RHR-foto

Der S04-Star kan niet worden gebruikt en kan gemakkelijk met de hand worden uitgevoerd als leider van de fout. Nach einer kurzen Schockstarre feuern Fans en Spielern ihren Torhüter wieder an. Der hat kurz darauf die Chance für een kleine Wiedergutmachung. Wataru Endo feuert aus kurzer Distanz einen Schuss auf das Schalker Gehäuse ab, maar Fährmann pariert (67.). Ansonsten was in 2:2.

Geen meldingen meer:

Der S04 hoed Glück, dat is de Fährmann offensichtlich schnell wieder gefangen hoed. Dennoch sind die Gäste die spielbestimmende Mannschaft in der zweiten Halbzeit en die Fans der Koningsblauen die letzte halbe Stunde um den eerste Sieg in der Rückrunde. Aber am Ende is das Glück auf Seiten der Heimmannschaft. Schalke won met 2:1 van Stuttgart en won niet van Klassenerhalt träumen.