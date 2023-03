Voor de morele oorlog van Ausgleich is het belangrijk. Gegen HBSC muss dann ein Sieg haar.

Warum man alldings wieder zu mehr Aktivismus in der Offensive durch Rückstand gezwungen zijn mussen & erst in den letzten 15 Min gefährlich wird, bleibt unbegreiflich.#FCAS04 #Schalke #S04

— Jul (@julian_ze) 18 maart 2023