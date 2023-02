Im sechsten Bundesliga-Spiel dieses Jahres gelingt dem 1. FC Union Berlin erstmals kein Sieg. Der FC Schalke 04 heeft het Topteam en de setzt seine eigene Serie im Kampf gegen den Abstieg fort. De kopers verpasten hun vader, de tafellening van FC Bayern ging over.

Kein Durchcommen tegen Schalke “00”: Der 1. FC Union Berlin heeft grote kans op tafellenführung in der Fußball-Bundesliga vergeben en reist als Jäger statt Gejagter zum Gipfeltreffen bij Bayern München am kommenden Wochenende. Gegen Schlusslicht Schalke 04 kam das Team von Trainer Urs Fischer nicht over een 0:0 hiaus. Twee series die ervoor zorgen dat Remis fort: Schalke wartet seit non 38 Spielen auf einen Auswärtssieg, Union ist seit mehr als onem Jahr and non 16 Spielen zu Hause in der Liga unbesiegt.

Voor de oorlog van de Unie zijn drie dagen na de remis bij Ajax Amsterdam twee nullnummer nacheinander. Schalke spielte bereits zum vierten Mal in Folge torlos en stellte einen Bundesligarekord auf. Im Kampf um den Klassenerhalt afhankelijk van aufgrund fehlender Durchschlagskraft in der Offensive der erhoffte Befreiungsschlag aber erneut nicht.

Trösten dürfte Schalke auch the Statistik aus besseren Zeiten nicht: Vier Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage gab es zuletzt vor über drie Jahren – vor dem großen Absturz, der andersthalb Jahre später zum Abstieg führte. Vier Spiele in Folge ohne Gegentor letztmals 2018: Damals wurde Schalke Vizemeister.

Die nieuwe Teilnahme am internationalen Wettbewerb as neues Saisonziel hatte Union vor dem Spiel ausgerufen. Das am 21. Spieltag zu tun, sei “surrealistisch”, dus Trainer Fischer. Ganz echt waren die Berliner Anlaufschwierigkeiten gegen Königsblau.

Fischer heeft inzicht gekregen in de drievoudige belasting van de Bundesliga, de DFB-pokal en de Europa League op basis van een samengestelde positie. Een Union-Erfolgsgeheimnis is de unfassbare Konstanz im breiten Kader. Die Taktik ändern, das wollen sie in Berlin-Köpenick gar nicht eerste poging. Egal, wer der Gegner ist.

Wenig los voor vollem Haus

En dus sahen die Zuschauer im Stadion an der Alten Försterei genau den gleichen Fußball wie immer. Abwarts, controles. Als het zo solide is, zou de Konkurrenz zo kunnen zijn dat Eisernen ganz weit oben im Tableau langste gewöhnt hat.

Die Berliner überzeugten black mit großem Einsatz en guter Zweikampfführung, die ervoor zorgden dat de gut organisierten Gäste aber sehr schwer. Pässe fanden ihr Ziel im Letzten Drittel zu Selten, auchlange Bälle auf das Offensivduo Kevin Behrens en Sven Michel verdedigden Schalke sicher. In der Summe war Union so zu harmlos.

Beide Mannschaften neutraliseerden zichzelf in einem ereignisarmen Duell. Auf die eerste grote kans dat Danilho Doekhi (23.) 22.012 Fans im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei lange warten. S04-Schlussmann Ralf Fährmann parierte grimmig. Het spel blieb bis zur Pauze kampfbetont en ohne weitere Höhepunkte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zonächst wenig. Union fand kein Durchkommen, ook Schalkes Offensivprobleme was offensichtlich. Fischer met de beste score van Sheraldo Becker voor meer succes. Stattdessen laten de gast meerdere en drangen wiederholt in den Berliner Strafraum vor. Der Lucky Punch afhankelijk van diesmal aber Nobodyem mehr.