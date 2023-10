Beim FC Schalke 04 hoffte man auf eine Wende. Unter dem neuen Trainer Karel Geraerts und nach der Länderspielpause soll der sportliche Niedergang in der 2. Bundesliga gestoppt werden. Stattdessen musste der Bundesliga-Absteiger am Sonntag in Karlsruhe die nächste Niederlage hinnehmen. Nach dem 0:3 ist die königsblaue Stimmung endgültig im Keller.

Den mitgereisten S04-Fans reichte es schon vor Spielende: Nach knapp einer Stunde hörten sie mit der Unterstützung auf, nach Spielende gab es deutliche Worte an die Mannschaft und lautstarke „Wir wollen euch sehen.“ kämpfen.“ Schalke-Profi Timo Baumgartl sagte nach dem Spiel, er und seine Kollegen aus der Fanszene hätten „absolut berechtigte Dinge“ gehört. Himmel und äußerte Verständnis für die Unzufriedenheit aus den Reihen. „Die Fans hier unterstützen uns unglaublich, auch wenn wir 600 Kilometer weit reisen. Sie sind lautstark da und wollen uns unterstützen. Und dann spielen wir so eine erste Halbzeit.“

Für den 27-Jährigen ist klar, dass seine Mannschaft derzeit in jeder Hinsicht hinter den Erwartungen zurückbleibt: „Ich habe gerade gehört: Wir sind sechs Kilometer weniger gelaufen als der Gegner“, zeigte sich Baumgartl entsetzt. „Wenn wir es fußballerisch einfach nicht hinbekommen, was man unschwer erkennen kann – dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen, dass es einfach für jeden Einzelnen unheimlich schwer ist – dann müssen wir es mit Leidenschaft machen.“ durch Intensität.“ Das sei seinem Team bei der Betrachtung der Laufwerte entgangen, sagt Baumgartl. „Das geht nicht, das kann nicht sein.“ Die zweite Halbzeit war etwas besser, aber das wollte er nicht als Ausrede nutzen: „Von unterdurchschnittlich auf schlecht: Das ist vielleicht eine Verbesserung, aber das ist nicht das, was wir wollen.“ „

„Das ABC des Fußballs wurde nicht respektiert.“ Schalke-Trainer Karel Geraerts nach der Pleite beim KSC

Auch für den neuen Trainer Geraerts war es nicht einfach, nach dem Spiel Fragen zu beantworten. Der Belgier bemängelte, Schalke habe nicht die Grundlagen auf dem Platz verstanden: „Das ABC des Fußballs wurde nicht respektiert, wenn man das so sagen kann.“ Daran will er nun arbeiten, bevor es zu größeren Systemfragen kommt. „Wir konnten auf die Intensität nicht reagieren. Und das ist der Anfang von allem im Fußball.“

Schalke liegt nun mit fünf Punkten Rückstand auf der Abstiegszone, auf dem 15. Platz und auf der sicheren Seite. Baumgartl stellte daher das Offensichtliche fest: „Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, muss man ganz klar sagen, dass wir im Abstiegskampf sind.“ Jetzt gilt es dringend Punkte zu sammeln. „Das waren brutale Wochen für uns.“