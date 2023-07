Fans des FC Schalke 04 müssen leiden können. Die letzten Jahre des Clubs waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Statt der Champions League ist es in diesem Jahr die 2. Bundesliga – zum zweiten Mal in drei Jahren.

Für Lukas aus Essen kommt noch ein weiteres Leid dazu. Der leidenschaftliche Schalke-Fan wird seit mehreren Jahren von einem verrückten Trikotfluch geplagt. Spieler, deren Trikots er kauft, heben kurze Zeit später ab oder erleben einen herben Absturz.

FC Schalke 04: Fan wird von einem gruseligen Trikotfluch verfolgt

Es ist ein unheimlicher Fluch, der Lukas aus Essen nun schon seit über zehn Jahren verfolgt. Bei der S04-Legende Raul fing alles ganz harmlos an. Als das Trikot gekauft wurde, war ziemlich klar, dass der Spanier den Verein verlassen würde. Richtig bitter wurde es erstmals bei Kevin Prince-Boateng. Lukas hat sein Trikot für die Saison 2014/2015 gekauft. Am Ende der Saison wurde „Prince“ gesperrt und verließ den Verein sechs Monate später in Richtung Mailand.

Es folgten das Trikot von Leon Goretzka, der mit seinem ablösefreien Transfer zum FC Bayern München die Fans bitter enttäuschte, und dann sogar von Benedikt Höwedes. Lukas aus Essen bekam zur Saison 2016/17 das Trikot der Schalke-Legende – Höwedes letzte Saison im Schalke-Trikot nach 16 Jahren beim Verein. Aber das ist noch nicht alles: Breel Embolo, Nabil Bentaleb, Naldo, Amine Harit, Ahmed Kutucu und jetzt folgten auch noch Rodrigo Zalazar.

„Jedes Mal, wenn ich es gekauft habe, ist es kaputt gegangen“

„Ich versuche immer, ein Trikot zu kaufen, an das ich mich später erinnern werde. „Ich habe mir immer Spieler ausgesucht, die ich damals für cool gehalten habe, die aber tatsächlich etwas gemacht haben und es ging immer drunter und drüber“, sagt Lukas aus Essen zu „DER WESTEN“.

Die traurige Trikotkollektion von Lukas aus Essen. Foto: Privatgelände

Und es musste nicht immer ein sofortiger Ausstieg sein. Für Harit und Bentaleb beispielsweise war es ein herber sportlicher Absturz, kurz nachdem er ein Trikot mit ihrem Namen darauf bekam. „Jedes Mal, wenn ich es gekauft habe, ist es kaputt gegangen. Mit Benni Höwedes habe ich es selbst hinbekommen“, muss er ernüchternd feststellen. Lukas möchte heute nur ein paar dieser Trikots tragen. „Höwedes, Raul und Naldo kannst du noch tragen, aber alles andere denkst du so: ‚Nein, das brauche ich jetzt nicht‘.“

„Es fühlte sich an, als wäre jeder Spieler, dessen Trikot ich kaufe, nächstes Jahr weg. Das wurde nun mit Zalazar erneut bestätigt“, sagt Lukas aus Essen. Für ihn ist sein Fluch jedoch das beste Beispiel für die Achterbahnfahrt seines Lieblingsvereins. „Es zeigt eigentlich eher, wie viel Unruhe und Fluktuation es in den letzten zehn Jahren im Verein gegeben hat“, lautet seine Einschätzung.

DIESER Spieler landet nun auf seinem Trikot

Welches Trikot er dieses Jahr kaufen wird, steht bereits fest: Simon Terodde. „Terodde ist einer, da kann man eigentlich nichts falsch machen – auch wenn er nach dem Jahr geht“, sagt der Essener Lukas zu „DER WESTEN“.

Und welches Trikot hätte er sich besser gekauft, um mit seinem Fluch etwas „Gutes“ zu tun? „Sebastian Rudy wäre sofort die erste Wahl. „Das war der schlechteste Transfer aller Zeiten“, sagt er lachend.