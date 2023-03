Der Angriff auf die Schalker Fanszene am Sonntagmorgen (26 februari) in Gelsenkirchen met grote Wellen schlagen. Auch in der Politik wird dies Vorfall heiss disputiert, de FDP-Fraktion stellte sogar einen Antrag and denren Innenausschuss.

Marc Lürbke, de ontvangende Vorsitzender van de FDP Landtagsfraktion NRW, stuurde de Derby Schalke – BVB nun een van de grootste fans van Vorgehen. Er wordt beroep aangetekend voor de rechtsgang en de consequentere Umsetzung.

Schalke – BVB: Heftiger Angriff auf Fanszene

Was oorlog passief? Am Sonntagmorgen (26. februari) sich die actieve Schalker Fanszene (rundvlees 600 Mann) in Gelsenkirchen, um schließlich gemeinsam mit mehreren ReiseBUSes zum Auswärtsspiel nach Berlin zu fahren. Het kan een van de meest plötzliche dingen zijn die een negatieve invloed hebben. Fans die houden van de Vereinen Borussia Dortmund en Rot-Weiß Essen hebben de Schalke-Anhänger aangevallen. Bei dem Angriff wurde onder andere ein buschauffeur schwerverletzt (Hier mehr dazu!).

Nun besteht die Befürchtung, dat is vor der Derby Schalke – BVB zu weiteren Angriffen en Schlägereien der Fanlager kommen könnte. Lürbke, stellvertretender Vorsitzender der FDP Landtagsfraktion NRW, forderte deshalb einen Message beim Innenausschuss an.

>>> FC Schalke 04: Ultras äußern sich nach feller Hooligan-Attacke – „Erlitten Verluste“

FDP-politicus heeft de harde hand geschonden

Der FDP-Politiker erklärte: „Wir fürfen uns the Fußball nicht von einigen wenigen kaputt machen lassen. Wer sich um 6.00 AM morning want in NRW gezielt mit Hunderten verabredet, um überfallartig mit Baseballschlägern brutaal gegnerische Fanbusse anzugreifen, der ist kein Fan, sondern Straftäter – en muss auch zo werden behandeld. Voor iedereen die stehtleider is, kunnen de gewalsttätigen Übergriffen nicht ohne Gegenreaktionen vor dem Revierderby am 11. März auf Schalke bleiben zijn und auch normale Burger of Friedliche Fans in die gewalttätigen Auseinandersetzungen geraten könnten.

Seine Forderung and the Landesregierung: „NRW darf deshalb keinesfalls schulterzuckend sisterchauen, wenn der Fußball ganz gezielt als Bühne für Gewalt missbraucht wird. Real Abschreckung bei Gewalttaten muss in NRW endlich mehr Wirklichkeit as Wunsch sein. Die Strafe moet sterker worden op de volgende Fuße-folgen. Of onze politiebeamten zijn maar nicht zu erklären, warum sie jede Woche oftmals den gleichen Chaoten bei Fußballspielen gegenüberstehen. De zwart-grüne Landesregierung moet deshalb consistente dafür soorgen, dass die Justiz bei Gewalttaten noch viel scherper door beschleunigten Verfahren Gebrauchmacht. Gewalttätigen Hooligans die de rote karte niet konden missen.”

Meer nieuws:

Landesregierung versichert: Polizei ist vorbereitet

Das Innenministerium versicherte auf Anfrage der FDP: „Die Polizeibehörden Gelsenkirchen en Dortmund bereiden zich intensief voor op de stattfindende Derbyzwischen den Vereinen FC Schalke 04 en Borussia Dortmund vor. Hier vindt u een intensievere politieke informatiebeveiliging, um Sicherheitsrisiken frühzeitig zu identificeren en geeignete Maßnahmen initiieren zu können.

Aktuell würden sich 45 Bereichsbetretungsverbote, davon 17 tegen Schalker en 28 tegen Dortmunder, im Anhörungsverfahren befinden. “Parallel waren gemeinsam mit den am Spiel beteiligten Netzwerkpartnern (z. B. Vereine, Verbände) weitergehende Maßnahmen (z. B. Verbot des Ausschanks von Alkohol in der Spielstätte) zur Erhöhung der Sicherheit im Zusammenhang mit der Spielbegegnung gedeprüft.” Een deutliche Zunahme der Gewalt sei aufgrund Corona-pandemie nicht “valide zu bewerten.”

Das Probleem: Während Corona fandenlange Zeit Geisterspiele statt. Vergleichswerte aus den Vorjahren gibt es deshalb keine.