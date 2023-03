In de vroege morgenstunden die op Donnerstag (09. März) een Großrazzia in Gelsenkirchen en andere NRW-Städten zijn. Die Razzia steht im Zusammenhang mit onem brutalen Angriff auf die Schalker Fanszene en de Revierderby Schalke – BVB stehen.

25 Objekte, daunter onder andere van Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen, aangezien ik Donnerstagmorgen sturmt. De Revier-derby Schalke BVB wirft seine Schatten voraus.

Schalke – BVB: Grote invallen in verschillende NRW-steden

Um 6 Uhr stürmten schwer bewaffnete Beamte zeitgleich mehr als 25 Objekte, vor allem in Essen en Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop en Gelsenkirchen – daunter laut Media meldt auch das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen.

Auf Nachfrage von DERWESTEN bevestigde die Polizei Gelsenkirchen den Einsatz. Zu dieser Stunde läuft die Razzia noch. Dabei sind die Beamten nicht nur in Gelsenkirchen unterwegs. Die Razzien vinden nach Angaben der Polizei in mehreren Städten in NRW statt.

Der Einsatz der Polizei steht im Zusammenhang mit Angriff auf die Schalker Fanszene en ze bevorstehenden Revierderby. “Damit vollstreckt die Polizei die von der Zuständigen Staatsanwaltschaft Essen beantragten Durchsuchungsbeschlüsse”, heißt es in onener Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen. Weitere Informationen zu dem Einsatz sollen im Laufe des Tages volgen. Die intensen Ermittlungsarbeiten dauern an.

Brutaler Angriff op Schalker Fanszene

Das Revierderby Schalke – BVB wirft seine Schatten voraus. Am 19. Februar is een brutale aanval van personen, die der fans van Borussia Dortmund en Rot-Weiß Essent hebben geleid tot actieve Schalker-fans.

Die Schalke Anhänger heeft ervoor gezorgd dat de Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen versammelt, om de Reise zum Auswärtsspiel nach Berlin anzutreten. Plötzlich tauchen die Angreifer auf. Het is een van de beste Massenschlägerei mit vahlreichen Verletzten. Aan de andere kant werd een Busfahrer ernstig verletzt.

