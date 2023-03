Am Samstag (18.30 uur) wordt de honderdste Ausgabe der „Mutter aller Derbys“ in de Bundesliga. De Revierderby zischen dem FC Schalke 04 en Borussia Dortmund laatste schon seit Tagen den Pott kochen. Ein Sieg in dem so wichtigen Spiel wäre für both Mannschaften, both Vereine, both Städte so wichtig.

Maar beide teams kregen mit großen Personalsorgen in de Partie. Sowohl beim S04 als auch beim BVB gevallen gleich mehrere wichtige Akteure aus. Borussia Dortmund muss kurzfristig sogar auf zwei weitere Leistungsträger vergezichten.

Borussia Dortmund: Kobel und Reus äußerst fraglich

Als we onder de Woche schon feststand zien, dat BVB-offensief Julian Brandt door Derby na zijn Muskelverletzung im Spiel tegen FC Chelsea vervliegt, heeft hij bij Schwarz-Gelb nun twee weitere bittere Stars hit. Sowohl Stammkeeper Gregor Kobel en Kapitän Marco Reus gevallen voor den Revier-Schlager aus.

Kobel verletzte sich vergangenes Wochenende voor hun spel tegen RB Leipzig. Het kan zijn dat Schweizer een muskelverletzung en verpasste sowohl is van het Bundesligaspiel tegen Sachsen omdat het Achtelfinal-Rückspiel verloor in de Champions League. Nun fehlt der Torhüter ook tegen Schalke. Ersetzen met ihn, die tegen Leipzig en Chelsea, Dortmunds nummer Zwei Alexander Meyer.

Im Gegensatz zu Kobel kam Marco Reus am vergangenen Dienstag (7. März) in Londen noch zum Einsatz. De 33-jarigen die in een van de meest besmette gevallen terechtkwamen, der aanvalsster soll tegen Chelsea schonen leicht angeschlagen spielt haben. Jetzt fehlt er auch in Gelsenkirchen. Für Reus besonders bitter: Schon große Teile des Hinspiels verpasste der Kapitän. Er is verletzt sich in der 32. Minuut en moet uitstaan. Aufgrund dieser Verletzung veranderde daar große Teile der Hinrunde.

De Aufstellungen

Dus spielen die Schalker: Fährmann – Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani – Krauß – Král, Aydin – Zalazar, Bülter – Frey

Der BVB speelt met volgende Aufstellung: Meyer – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Wolf – Bellingham, Can, Bynoe-Gittens – Haller, Malen