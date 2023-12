Schalke 04: Simon Terodde publiceert Baby News na Tor | Sport

Schalke ballert die größten Abstiegs-Ängste (eerst eindelijk) weg!

De Royal Blues wonnen de Keller-Knaller tegen de Tables in Osnabrück en de Neu-Coach Uwe Koschinat (52) met 4:0 (1:0). Geniet van het seizoen, het verschil tussen de tradities en tradities.

Emoties puur! Dat ligt achter de Terodde-Tränen Quelle: Bild

Schönste Szene: Nach seinem Treffer zum 3:0 (63.) jubelt Terodde mit Daumen im Mund –Schalkes Stürmer feierte de Geburt seines drritten Kindes.

Lees Sie auch

Veel succes met S04: KönigsGAU voorkomt!

Na de 3:5-ramp in Düsseldorf moest Trainer Karel Geraerts (41) de basiself wisselen. Für Ouwejan (na Schubser gegen Lizenz-Leiter Asamoah suspendiert), Drexler (Muskelphaserriss) en Tempelmann (formschwach) beginnen Mohr, Kapitän Terodde en Seguin. Dazu Systemwechsel von Dreier- op Viererkette!

Besser speelt Schalke dadurch aber zunächst noch nicht. Behoud, dat is 1:0 (21.) tijdens een Osnabrücker-eigenaar. Met een Seguin-Ecke zal Wiemann Kaminski per Kopf klaren en überrumpelt VfL-Torwart Grill. Slapstick in Abstiegskampf!

Nog meer leuk PK-moment Plötzlich lachte allemaal met Tuchel! Quelle: DFL

Maar in het spektakel van de 2. Halbzeit.

► 48. Minuut: Na Murkin-Pass setzt Mohr einen Block, zodat Seguin zelf de linkerkant kan openen – 2:0!

► 63. Minuut: Wiemann tritt Terodde das Standbein weg. Der Gefoulte trifft per VAR Elfmeter – 3:0!

Danach Emoties puur. Met de kracht van de Baby-Jubel viert de Stürmer-Star de geboorte van deze kinderen. Als er Schalke-Collegen in hun omgeving zijn, komen ze in de vorm van tranen.

► 70. Minuut: Bei einer Mohr-Flanke versucht Kleinhansl, gegen Karaman zu retten – Eigenaar zum 4:0!

Schalke kan overleven, zal zich verzekeren tijdens de drie Geraerts-Sieg etwas Ruhe. Maar die desolate Osnabrücker waren geen Massstab. De VfL zat in de problemen tijdens de Abgrund zur 3.. Liga absolute Pflicht.