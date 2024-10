ruhr24 S04

van: Katharina Kupper

De FC Schalke 04 heeft een nieuwe trainer. Jetzt legt de Verein Gründe für die Trennung von Karel Geraerts dar. © Tim Rehbein/RHR-PHOTO

Met Kees van Wonderen zal Schalke uitkijken naar zijn succes. Jetzt verriet der S04 de Gründe für de Trennung von Vorgänger Karel Geraerts.

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04 heeft inmiddels Trainer bekend gemaakt: Kees van Wonderen gaat verder met de Zügel in zijn hand. Het volgt Karel Geraerts op.

Schalke 04 biedt Gründe für Geraerts-Trennung aan

Der Belgier übernahm in oktober 2023 zowel de “Königsblauen”. Maak je geen zorgen, er zal altijd S04 zijn. In september spelen we Schalke 04 van Geraerts.

Bij de Vorstellung van de nachfolgers kam de Vorstandsvorsitzender van FC Schalke 04, Matthias Tillmann, niet eens, auch von der Freistellung von Geraerts zu berechen en über de Hintergründe aufzuklären: „Wir haben im Summer einen großen Umbruch gemacht and auch auf die last Year gesch aut. Aber der Trainer wird am Tagesgeschäft bemessen“, zei Tillmann in een Medienrunde, an der auch RUHR24 teilnahm.

Schalke 04 is duidelijk: de uitvoering is niet zo eenvoudig als de Punkteausbeute zu tun

Een punkt voor het spel is hoe het is om de Duitse vertaling te zien. Tatsächlich onder Geraerts den Schnitt in de laufenden Saison – het meest in de Zweiten Liga. In de tussentijd kunt u samen genieten van uw tijd en samen spelen. Dat is macht vier Punkte.

Bewertet man das Weiterkommen in DFB-Pokal met drie Punkten, de Rechnung auf. De mangelnde punkteausbeute oorlog alldings nicht der alleinige Grund für die Trennung: „Wir haben die Entscheidung nach dem 6. Spieltag nicht zijn, weil wir rein auf Ergebnisse haben haben. Als we met geduld spreken, zullen we dit doen.”

Kees van Wonderen: Dit is de nieuwe trainer van FC Schalke 04 Maak foto’s

Schalke 04: Zo ontwikkelde de S04 van Geraerts zich

Obendrein miste dat S04-Führung a spielereeks Weiterentwicklung: “Als we een hele reeks ideeën hebben, hebben we een duidelijk idee, een duidelijke structuur, dus als ze allebei één spel hadden, zouden ze verder zijn gegaan. Dat is wat we nu doen.‘

“Die man heeft het probleem opgelost, die man heeft geen oplossing. Als de mannelijkheid is gevestigd, kunnen veranderingen in ons leven nieuw leven worden ingeblazen. Als u zich er niet prettig bij voelt, moet u tot die tijd wachten. Nur streets der Kontinuität festhalten, wäre fahrlässig“, Mache Tillmann deutlich.

Nieuwe Schalke-coach Kees van Wonderen vertelt over zijn spelidee

Entsprechend sollte der Geraerts-Nachfolger bestimmte Kriterien erüllen: “Als een man een nieuwe trainer is, zullen degenen die Mannschaft stabiliseren, hun eigen duidelijke ideeën hebben, die die Mannschaft willen verbeteren. Wij helpen u graag met uw tijd hier en concentreren ons daarop. Omdat we deze kwestie overwegen, zullen we onze eigen kandidaten vinden, dus we zullen onze reis voortzetten en ze ontmoeten.”

Kees van Wonderen, er zijn enkele ideeën voor de ideeën voor de S04 uitleg, zodat de oplossing vanzelf komt. Omdat het belangrijk is, moet worden opgemerkt dat er „georganiseerde fußball“ -spellen zullen zijn – „met intensiteit“, „alle zuammen“ en stevig werk.