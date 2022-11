Schafft Trainer Otto Addo mit Ghana die nächste Erfolgsgeschichte? Holen Sie sich 3:2 gegen Südkorea d

Gemütlich schlenderte Otto Addo über den Rasen und jubelte Ghanas Fußballfans nach dem 3:2 (2:0)-Sieg gegen Südkorea zu. Seine Black Stars hingegen waren nach dem Fünf-Tore-Spektakel kaum noch zu fangen.

Gleiches galt für Südkoreas Trainer Paulo Bento: Nach dem Schlusspfiff ging er wütend auf den englischen Schiedsrichter Anthony Taylor ein, der ihm daraufhin die Rote Karte zeigte. Taylor beendete die Begegnung kurz vor einer Bento-Elf-Ecke und verhinderte eine mögliche Chance auf das 3: 3.

Doppeltorschütze überglücklich

„Wir haben dumme Fehler gemacht, aber ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Wir hatten viele Torchancen“, sagte Bento nach dem Spiel. „Das ist kein faires Ergebnis, ich bin nicht glücklich.“ Umso mehr freute sich Ghanas Doppeltorschütze Mohammed Kudus: „Was für ein Tag! 2:2 nach 2:0 und am Ende 3:2. Wir wollten die drei Punkte und haben sie geholt“, sagte der 22-Jährige. „Ich bin jetzt voller Zuversicht für das Spiel gegen Uruguay. Wir brauchen die gleiche Mentalität.“

Nach Ghanas erstem WM-Sieg seit 2010 darf Interimscoach Addo vom Erreichen des Achtelfinals träumen. Mit drei Punkten sind die Black Stars in der Gruppe H wieder im Einsatz. Die Vorrunde überstand der viermalige Afrikameister zuletzt 2010, als Kevin-Prince Boateng und Co. ins Viertelfinale stürmten. Südkorea steht derweil bei seiner elften WM-Teilnahme zum neunten Mal vor der Vorrunde.

Southampton-Verteidiger Mohammed Salisu (24. Minute) und zweimal Ajax-Spieler Mohammed Kudus (34. und 68.) machten den Sieg vor 43.983 Zuschauern im Education City Stadium in Al-Rajjan komplett. Stürmer Gue-Sung Cho hatte zwischenzeitlich mit einem Doppelpack (58. und 61.) für Südkorea ausgeglichen.

Addos Erfolgsgeschichte

Aus dem kurzfristigen Gastspiel von Addo in Ghanas Spitzenposten könnte durchaus eine echte Erfolgsgeschichte werden. Erst im Februar löste der gebürtige Hamburger den Serben Milovan Rajevac als Bundestrainer ab und führte das Team zur WM gegen den großen Rivalen Nigeria. Nach der Endrunde in Katar will Addo auf seinen ursprünglichen Posten bei Borussia Dortmund zurückkehren, wo er die Talententwicklung verantwortet.

Auch Ghanas Auswahl ist talentiert und mit einem Durchschnittsalter von 24,4 Jahren die Jüngste im Turnier. Den Afrikanern fehlte es teilweise an Spielordnung und Cleverness, dafür präsentierte sich die Mannschaft vor allem in der Offensive deutlich tororientierter und schlagkräftiger.

Es waren zunächst die Asiaten, die in der Anfangsphase für einige gefährliche Aktionen sorgten. Etwa durch Cho, der den Mainzer Jae-Sung Lee (4.) ersetzte. Freiburgs Woo-Yeong Jeong stand aus der Bundesliga in der Startelf. Zur Pause war für Jeong allerdings schon Schluss.

Ghana erzielte den Führungstreffer mit fast der ersten Torchance. Ein Freistoß von Jordan Ayew sorgte im koreanischen Strafraum für Verwirrung, die Salisu mit einem Drehschuss ausnutzte. Auch zehn Minuten später war der zweimalige Asienmeister einem hohen Ball nicht gewachsen. Erneut leitete Ayew, dessen Bruder André Kapitän ist und ebenfalls in der Startelf stand, die Aktion ein. Kudus musste nur enthauptet werden. Die beiden Ayew-Brüder sind die Söhne des ehemaligen Star von Olympique Marseille, Abédi Pelé, der dreimal zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt wurde.

Südkorea wirft alles nach vorne

In der zweiten Halbzeit warfen die Südkoreaner alles nach vorne und hatten bei einem Kopfball von Cho eine Riesenchance (53.), doch Lawrence Ati Zigi kratzte den Ball aus dem Eck. Der Mittelstürmer, dessen Followerzahl auf dem Instagram-Account während der WM wegen seines Auftritts um das 20-fache gestiegen war, holte den Torerfolg schnell ein. Er köpfte innerhalb von vier Minuten zweimal ein und sprang für Superstar Heung-Min Son ein. Der Premier-League-Profi von Tottenham Hotspur, der einst unter Addo in der Jugendmannschaft des HSV trainierte, kam kränklich nach einem Bruch über dem linken Auge und hinkt in seiner Form noch hinterher.

Doch einmal mehr wurden die Bemühungen der Asiaten nicht belohnt. Das Team von Trainer Bento hatte nach erneutem Rückstand einige gute Möglichkeiten, doch Addo feierte am Ende der zehnminütigen Nachspielzeit.