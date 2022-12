Schätzung bestätigt: Inflation sinkt leicht auf zehn Prozent | Wirtschaft | DW

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im November leicht abgeschwächt – blieb aber mit 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf hohem Niveau. Neben Energie gebe es Preiserhöhungen bei vielen anderen Gütern, erklärte der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel, am Dienstag. „Der anhaltende Anstieg der Lebensmittelpreise macht sich vor allem bei den privaten Haushalten bemerkbar.“ Damit bestätigte das Statistische Amt seine vorläufigen Ergebnisse von Ende November.

Die Inflationsrate erreichte im Oktober mit 10,4 Prozent den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren. Die Inflationsrate sank im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Laut Statistik wirkte sich die Senkung der Umsatzsteuer auf diese beiden Energieprodukte dämpfend auf den Preisanstieg bei Gas und Fernwärme aus. Die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent ist eine Maßnahme des dritten Entlastungspakets der Regierung; es ist seit Oktober in Kraft.

Im Jahresvergleich lagen die Energiepreise aber immer noch um 38,7 Prozent höher. Der Preis für Erdgas für Haushalte hat sich mehr als verdoppelt (112,2 Prozent), für Fernwärme um 36,6 Prozent. Brennholz und Holzpellets waren im Jahresvergleich um 96,3 Prozent teurer, Strom um 27,1 Prozent. Ohne Energie lag die Inflationsrate bei 6,6 Prozent.

Verbraucher mussten im November 21,1 Prozent mehr für Lebensmittel bezahlen als im November 2021. Die Preiserhöhungen hätten seit Jahresbeginn „sukzessive zugenommen“, erklärten die Statistiker. Speiseöle, Milchprodukte, Eier, Brot und Gemüse legten im November deutlich zu.

Dienstleistungen hingegen verteuerten sich innerhalb eines Jahres nur um 3,6 Prozent. So stiegen die Nettokaltmieten nur um 1,9 Prozent – ​​sie sind aber wegen des hohen Anteils der privaten Konsumausgaben sehr wichtig. Stärker stiegen die Preise für Friseur- und Körperpflege (7,5 Prozent) oder Kfz-Reparaturen (7,4 Prozent).

ifo Institut: Einzelne Unternehmen – zum Beispiel in der Baubranche – nutzen die Inflation, um ihre Gewinne zu steigern

ifo: Unternehmen nutzen die Inflation zur Gewinnmaximierung

Das Ifo-Institut erklärte, dass die gestiegenen Preise für Energie und Vorleistungen allein die Höhe der Inflation nicht erklären. „Vielmehr scheinen Unternehmen in einigen Wirtschaftszweigen die Preiserhöhungen genutzt zu haben, um ihre Gewinne auszuweiten“, sagte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der ifo Niederlassung Dresden. Dies gilt vor allem für Handel, Landwirtschaft und Bauwesen. „Einige Unternehmen scheinen die Kostensteigerung als Vorwand zu nehmen, um ihre Ertragslage durch eine Anhebung der Verkaufspreise zu verbessern.“

Volkswirte sehen keinen Anlass, bei der Abschwächung im November Entwarnung zu geben. Viele Volkswirte rechnen erst im Frühjahr mit einem deutlicheren Inflationsrückgang. Hohe Inflationsraten mindern die Kaufkraft der Verbraucher und schmälern das Einkommenswachstum. Für einen Euro kann man sich weniger leisten.

Nächste Zinserhöhung der EZB am Donnerstag

Ab Januar müssen viele Verbraucher mehr für Strom bezahlen. Im Laufe des kommenden Jahres dürfte der Preisdruck jedoch nachlassen, prognostizieren Experten. Nach Ansicht einiger Ökonomen könnte die Inflationsrate dann im Frühjahr 2024 auf rund zwei Prozent sinken. Diese Marke strebt die Europäische Zentralbank (EZB) in der Währungsunion an. Um dies zu erreichen, hat sie ihre jahrelange Nullzinspolitik beendet. Sie dürfte ihren Leitzins an diesem Donnerstag erneut anheben. Erwartet wird ein Schritt von 2,00 auf 2,50 Prozent.

tko/ hb (dpa, afp, rtr)