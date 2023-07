Rund 18 Monate nach dem Fund vor der Küste Norddeutschlands haben Archäologen gezeigt, was sie im Wrack eines hanseatischen Handelsschiffs aus dem 17. Jahrhundert entdeckt hatten. Dies ist die erste erfolgreiche Bergung eines Handelsschiffs aus dieser Zeit in der Region.

„Wir haben mehr gefunden, als wir gehofft hatten, und können viele Rückschlüsse auf die Beschaffenheit und Ausstattung des Schiffes ziehen“, gab Projektleiter Felix Rösch am Montag in einer Pressekonferenz bekannt.

Besonders gut erhalten ist das Heck des Schiffes Bild: Jonas Walzberg/Picture Alliance/dpa

Nach einer umfangreichen Bergungsmission wurde die Schatzkammer nun gereinigt und dokumentiert. Zu den Stücken gehören Porzellan, Teile der Takelage, darunter 180 Holzstücke. Nach Angaben der Nachrichtenagentur EPD ist das Heck des Schiffes in besonders gutem Zustand.

Einblick in das zivile Leben

Der Fund ist besonders wichtig, weil er einen Hinweis darauf gibt, wie das tägliche Leben auf dem Schiff aussah. Während in der Ostsee mehrere Kriegsschiffe gefunden wurden, bietet ein Handelsschiff einen Einblick in das zivile Leben.

Dazu gehört eine Spirituosenflasche mit der Aufschrift „Londn“. Auch Tierknochen und Rückstände auf Porzellanstücken geben Aufschluss darüber, was an Bord gegessen wurde.

Ein Großteil der gefundenen Gegenstände wird in Tanks gelagert Bild: Jonas Walzberg/Picture Alliance/dpa

Die Funde werden nun in einer Lagerhalle in Lübeck einem 3D-Scan unterzogen, berichtete der NDR. Sie werden in Wassertanks gelagert, „sonst trocknen sie schnell aus und verrotten“, erklärte Felix Rösch. Möglich sei auch, kündigte Lübecks Kultursenatorin Monika Frank an, dass die Fundstücke nach Abschluss der Untersuchungen wieder versenkt werden, um sie für künftige Generationen zu bewahren.

Archäologen scannen nun alle Überreste des Schiffswracks Bild: Jonas Walzberg/Picture Alliance/dpa

Zufällig gefunden

Das Schiff wurde erstmals im November 2021 in der Trave nahe der Hafenstadt Lübeck im Nordosten Deutschlands an der Ostsee gefunden. Bei einer routinemäßigen Wassermessung durch Beamte wurde das Schiff in einer Tiefe von 11 Metern (36 Fuß) entdeckt. Das Schiff selbst ist 25 Meter lang und rund 6 Meter breit.

Experten gehen davon aus, dass das Schiff auf dem Weg nach Skandinavien war – es aber nie geschafft hat. Schwarze Flecken auf einem Großteil des Holzes deuten darauf hin, dass an Bord ein großes Feuer ausgebrochen ist, das möglicherweise die Ursache für den Schiffbruch war.

Diese Fässer könnten die Ursache für den Brand gewesen sein, der das Schiff zum Absturz brachte Bild: Jonas Walzberg/Picture Alliance/dpa

Möglicherweise war auch die Ladung des Schiffes an der Brandursache beteiligt: ​​An Bord befanden sich 150 Fässer leicht entzündlicher Branntkalk, der im 17. Jahrhundert als Baumaterial verwendet wurde.

Die Hanse war ein mittelalterlicher Handels- und Verteidigungsbund von Städten und Kaufleuten mit Sitz rund um die Nord- und Ostsee, der sich von den Niederlanden bis Polen und nördlich entlang der Küste Skandinaviens erstreckte.

