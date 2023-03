Aan de redacteur:

Ik wil het hebben over onze kandidaat voor het schoolbestuur, Kathleen Schaefer. Nadat ze in 2000 naar Dixon was verhuisd, kregen haar dochters onderwijs in het Dixon Public School District. Ze gingen naar de universiteit en zijn succesvol in hun gekozen vakgebied. Ze gelooft dat de kracht van een gemeenschap ligt in goed onderwijs.

Schaefer heeft een bachelordiploma in voor- en vroegschoolse educatie en een master in ontwikkeling van jonge kinderen en gezinsleven. Ze is lid van de schoolraad. Afgelopen mei werd Schaefer aangesteld om de ambtstermijn van een lid dat uit de staat was verhuisd te voltooien. Haar vermogen om in het schoolbestuur te dienen is al bewezen.

Ze is ook programmacoördinator bij de Dixon Public Library, waardoor ze met gezinnen kan praten over schooluitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd. Als lid van het schoolbestuur heeft Schaefer de mogelijkheid om met leraren in gesprek te gaan. Ze ondersteunt docenten en medewerkers die geven om het succes van studenten.

Als lid van haar kerk nam ze mijn positie als ouderling voor christelijk onderwijs over. Binnen een paar weken bracht Schaefer verbeteringen aan. Ze motiveerde andere leden om actiever te zijn om de zaken weer op de rails te krijgen nadat de pandemie ervoor zorgde dat de kerk praktisch werd gesloten. Schaefer is ook de koordirigent en dient met een onvermoeibare hoeveelheid energie.

Ik ben van plan Schaefer met grote verwachtingen mijn stem te geven.

Phil Vella

Dixon