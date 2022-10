Schäden durch Hurrikan „Fiona“: Biden sichert Puerto Rico Millionenhilfe zu

Stand: 04.10.2022 08:45 Uhr

Während sich das Ausmaß von Hurrikan „Ian“ erst in Florida abzeichnet, verspricht US-Präsident Biden Hilfe für Puerto Rico, wo Hurrikan „Fiona“ große Schäden angerichtet hat. Experten sehen die Schwere von Stürmen als Folge des Klimawandels.

Nach großen Schäden durch Hurrikan Fiona Mitte September hat US-Präsident Joe Biden der Bevölkerung von Puerto Rico bei einem Besuch auf der Insel Unterstützung zugesagt. Biden versprach unter anderem mehr als 60 Millionen Dollar an neuen Finanzhilfen, um Puerto Rico besser auf künftige Hurrikane vorzubereiten. Biden schrieb auf Twitter, dass die Menschen in Puerto Rico jede Hilfe verdienen.

Biden: Die Menschen haben so viel durchmachen müssen

Bei seinem Besuch auf dem US-Außengebiet erklärte Biden, dass die Menschen auf der Karibikinsel in den vergangenen Jahren so viel durchmachen mussten und nicht immer rechtzeitig Hilfe bekamen. Der US-Präsident spielt damit auf den Hurrikan Maria im Jahr 2017 und das Katastrophenmanagement seines Vorgängers Donald Trump an. Hurrikan Maria tötete fast 3.000 Menschen. Damals weigerte sich Trump, die hohe Zahl der Hurrikan-Toten anzuerkennen. Die Infrastruktur von Puerto Rico litt noch immer unter den Folgen.

Hurrikan Fiona zerstörte erneut Infrastruktur

„Fiona“ hat die marode Situation auf der Insel nun wieder verschlimmert: Überschwemmungen und Erdrutsche zerstörten einen Teil der wieder aufgebauten Infrastruktur und Häuser erneut. Sieben Prozent der Kunden – rund 100.000 Anschlüsse – waren laut Energieversorger Luma Energy gestern noch gut zwei Wochen nach dem Sturm ohne Strom.

Puerto Ricos Gouverneur Pedro Pierluisi betonte in einer Erklärung die gute Zusammenarbeit mit Bidens Regierung. „Wir wollen in Zeiten der Not genauso behandelt werden wie unsere Mitbürger in den Staaten“, hieß es.

Auch in Florida Schaden durch Hurrikan

Biden will morgen auch den US-Bundesstaat Florida besuchen, wo Hurrikan „Ian“ in den vergangenen Tagen enorme Schäden angerichtet hatte. Erst Tage nachdem der Hurrikan die Küste getroffen hatte, wurde das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Neben völlig dem Erdboden gleichgemachten Wohngebieten, zerstörten Brücken und Stromleitungen stieg die Zahl der Todesopfer nach Angaben der Behörden auf mindestens 62 bis 58 in Florida und vier in North Carolina. Die US-Küstenwache sagte unterdessen, sie stoppe die Suche nach 16 Migranten, von denen angenommen wird, dass sie vermisst werden, nachdem ihr Boot während des Hurrikans gekentert war.

Der Hurrikan gilt als einer der heftigsten Stürme, die jemals das Festland der Vereinigten Staaten getroffen haben. Von der Westküste Floridas zog er zunächst über den Atlantik, bevor der Hurrikan am Freitagnachmittag mit Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern den US-Bundesstaat South Carolina erreichte.

USA und Kuba im Austausch?

Schäden durch Hurrikan „Ian“ wurden nicht nur in den Vereinigten Staaten gesehen – der Sturm traf auch auf Kuba. Inzwischen war das ganze Land ohne Strom. Nun sollen sich die Regierungen der USA und Kubas über die Schäden austauschen, die „Ian“ in beiden Ländern angerichtet hat. Das berichtet die regierungsnahe kubanische Nachrichtenagentur „Prensa Latina“ unter Berufung auf eine entsprechende Erklärung des kubanischen Außenministeriums. Das Wall Street Journal hatte zuvor über Kubas ungewöhnliches Hilfeersuchen der Vereinigten Staaten berichtet.

Das Verhältnis zwischen den USA und Kuba ist aufgrund ideologischer Differenzen traditionell sehr angespannt. Kuba macht ein jahrzehntelanges US-Embargo für die Versorgungskrise auf der Karibikinsel verantwortlich. Die Vereinigten Staaten haben kürzlich darauf hingewiesen, dass das Embargo die humanitäre Hilfe für Kuba nicht verbietet.

Klimawandel als Ursache

Nachdem mehrere Hurrikans innerhalb kurzer Zeit schwere Schäden angerichtet haben, fragen sich viele: Zufall oder Folge des Klimawandels? Karthik Balaguru, Klimawissenschaftler bei Das Pacific Northwest National Laboratory analysiert seit Jahren Hurrikandaten. Er sieht eine klare Verkettung: „Wenn man sich den Klimawandel anschaut, kann man nicht eindeutig sagen, dass es heute mehr Hurrikans gibt als früher.“ Klar ist aber auch, dass mit dem Klimawandel die Stürme stärker werden und deutlich mehr Niederschläge produzieren werden.

Stürme nehmen schnell an Stärke zu

Tatsächlich haben seit 2017 mehr Stürme der Kategorie vier oder höher die US-Küsten getroffen als in den Vorjahren: Hurrikane „Harvey“, „Irma“, „Maria“, „Michael“, „Laura“, „Ida“ und jetzt „Ian“ und „Fiona“ hatten alle das gleiche Muster: Sie gewannen mit halsbrecherischer Geschwindigkeit an Kraft. Balaguru erklärte, dass diese schnelle Intensivierung durch definiert wird „Ein Sturm erhöht die Windgeschwindigkeit innerhalb von 24 Stunden um mindestens 30 Knoten oder 35 Meilen pro Stunde“. Das wirkt sich auf die Vorhersagen aus. In diesem Fall habe „Ian“ direkt vor der Küste massiv an Stärke gewonnen, sagt Balaguru. „Für die Vorbereitungen blieb wenig Zeit.“

Erwärmung der Ozeane fatal

Der Klimaforscher erklärt, dass die Erwärmung der Ozeane dafür verantwortlich ist, dass der Hurrikan plötzlich an Fahrt gewinnt. Von der Karibik und Kuba kommend überquerte Hurrikan „Ian“ weite Gebiete mit relativ warmem Wasser – teilweise hatte die Wasseroberfläche rund 32 Grad Celsius. Laut dem Klimaforscher ist dies „zu dieser Jahreszeit viel wärmer“. „Ian“ nahm große Mengen an Feuchtigkeit auf.

Stürme werden extrem aufgeladen. Sie werden stärker, indem sie Wärme aus dem Meer aufnehmen. Wenn dann, wie in diesem Fall, eine sehr geringe vertikale Windstärke in der Atmosphäre herrscht, führt dies zu einer schnellen Verstärkung.

„Ian“ hatte zehn Prozent mehr Regen im Gepäck als vergleichbare Stürme zuvor. Für den Wissenschaftler bedeutet das: Mit der Zunahme der Erderwärmung wird es an der Ostküste der USA künftig nicht unbedingt mehr Hurrikane geben, aber ihre Zerstörungskraft durch Wind, Regen und Überschwemmungen wird zunehmen.

Mit Informationen von Claudia Sarre, ARD Studio Washington