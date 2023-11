Scarlett Johansson erhebt rechtliche Schritte gegen die AI-App, die ihren Namen und ihr Bild ohne Erlaubnis für eine Anzeige verwendet hat

Von Justin Enriquez und James Callery für Dailymail.Com









Scarlett Johansson hat rechtliche Schritte gegen eine KI-App (künstliche Intelligenz) eingeleitet, die ihren Namen und ihr Konterfei für eine Werbung verwendete, nur wenige Wochen nachdem Tom Hanks gezwungen war, Fans vor etwas Ähnlichem zu warnen.

Die 38-jährige Schauspielerin erschien offenbar in einer 22-sekündigen Anzeige, die auf X (ehemals Twitter) von einer Bildgenerierungs-App mit künstlicher Intelligenz namens Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar gepostet wurde.

Vertreter des Schauspielers bestätigten gegenüber Variety, dass die Frau von SNL-Star Colin Jost eigentlich keine Sprecherin der App ist und dass ihr Anwalt Kevin Yorn die Situation juristisch gehandhabt hat.

Der Anwalt sagte der Fachzeitschrift: „Wir nehmen diese Dinge nicht auf die leichte Schulter.“ Gemäß unserer üblichen Vorgehensweise unter diesen Umständen werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln dagegen vorgehen.“

Die Anzeige erschien am Samstag, dem 28. Oktober, in den sozialen Medien und ist seitdem scheinbar verschwunden.

Stellung beziehen: Scarlett Johansson hat rechtliche Schritte gegen eine KI-App (künstliche Intelligenz) eingeleitet, die laut Variety ihren Namen und ihr Konterfei für eine Werbung verwendet hat; Sie wurde Anfang dieses Monats in New York gesehen

Laut Variety begann die verschwundene Werbung mit einem alten Clip hinter den Kulissen ihres Marvel Cinematic Universe-Streifens „Black Widow“, in dem sie sagt: „Was ist los, Leute?“ Es ist Scarlett und ich möchte, dass du mit mir kommst…‘

Die Website berichtet, dass dann eine Grafik ihren Mund bedeckt und zu KI-generierten Fotos übergeht, die dem Stern ähneln, während eine falsche Stimme, die Johansson imitiert, weiterhin spricht, um für die App zu werben.

Die KI Scarlett sagte: „Es ist nicht nur auf Avatare beschränkt.“ Sie können auch Bilder mit Texten und sogar Ihre KI-Videos erstellen. Ich finde, das sollte man sich nicht entgehen lassen.‘

Laut Variety befand sich in der Anzeige ein Kleingedruckter mit der Aufschrift: „Bilder produziert von Lisa AI.“ Es hat nichts mit dieser Person zu tun.‘

In der Veröffentlichung wird darauf hingewiesen, dass in vielen Staaten strenge Gesetze gelten, wenn es um das Recht auf Privatsphäre geht, und dass Kalifornien eine Zivilklage für die unbefugte Verwendung des Namens, der Stimme, der Unterschrift, des Fotos oder des Abbilds einer Person zu Werbe- oder Verkaufsförderungszwecken vorsieht.

Anfang des Monats befand sich sein Starkollege Tom Hanks in einer ähnlichen Situation, als er seine Fans warnte, dass eine Werbung für Zahntarife, die sein Bild verwendet, mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde.

Der 67-jährige Oscar-Preisträger teilte seinen 9,5 Millionen Instagram-Followern mit, dass das Video ohne seine Erlaubnis verwendet worden sei.

‚IN ACHT NEHMEN!! Es gibt da draußen ein Video, das für einen Zahnarztplan mit einer KI-Version von mir wirbt. „Ich habe nichts damit zu tun“, schrieb Hanks.

Die 38-jährige Schauspielerin (letzten Monat in New York abgebildet) erschien offenbar in einer 22-sekündigen Anzeige, die auf X (ehemals Twitter) von einer Bildgenerierungs-App mit künstlicher Intelligenz namens Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar gepostet wurde

Nicht erfreut: Vertreter des Schauspielers bestätigten gegenüber Variety, dass die Frau von SNL-Star Colin Jost eigentlich keine Sprecherin der App ist und dass ihr Anwalt Kevin Yorn die Situation juristisch behandelt hat; Sie ist bereits im Dezember 2021 in LA zu sehen

Das Standbild über der Nachricht scheint eine junge Darstellung des Schauspielers in einem schwarzen Hemd und einer Anzugjacke zu zeigen.

Hanks hat Kommentare zu dem Beitrag deaktiviert.

Der Hollywoodstar hat sich bereits zuvor zum Einsatz von KI in der Unterhaltungsindustrie geäußert.

Im Podcast des britischen Komikers Adam Buxton im Mai sagte er: „Wir haben das kommen sehen.“ Wir sahen, dass es die Möglichkeit geben würde, Nullen und Einsen in einen Computer zu übernehmen und sie in ein Gesicht und einen Charakter umzuwandeln. Das ist seitdem nur um das Milliardefache gewachsen, und wir sehen es überall.

„Ich kann Ihnen sagen, dass in allen Gilden, allen Agenturen und allen Anwaltskanzleien Diskussionen geführt werden, um die rechtlichen Konsequenzen dafür zu ermitteln, dass mein Gesicht und meine Stimme – und die aller anderen – unsere sind.“ geistiges Eigentum.

„Wenn ich wollte, könnte ich mich jetzt zusammensetzen und eine Serie von sieben Filmen vorschlagen, in denen ich die Hauptrolle spielen würde und in denen ich von jetzt an bis zum Kommen des Königreichs 32 Jahre alt sein würde.“ Jeder kann sich jetzt in jedem Alter mithilfe von KI oder Deepfake-Technologie nachbilden.“

Er fügte hinzu: „Ich könnte morgen von einem Bus angefahren werden, und das war’s, aber die Auftritte können immer weiter und weiter und weiter gehen.“ Und außer dem Verständnis, dass es mit KI oder Deepfake gemacht wurde, gibt es nichts, was Ihnen sagen könnte, dass es nicht an mir und mir allein liegt. Und es wird ein gewisses Maß an lebensechter Qualität haben. „Das ist sicherlich eine künstlerische Herausforderung, aber auch eine rechtliche.“

Anfang des Monats befand sich sein Starkollege Tom Hanks in einer ähnlichen Situation, als er seine Fans warnte, dass eine Werbung für Zahntarife, die sein Bild verwendet, mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde

Tom Hanks nimmt am 13. Juni 2023 an der New Yorker Premiere von Asteroid City in der Alice Tully Hall teil

In einigen Filmen, in denen der Schauspieler mitspielte, waren digital veränderte Versionen seiner selbst zu sehen.

Eine CGI-Version von Hanks ist im computeranimierten Weihnachtsfilm „Der Polarexpress“ aus dem Jahr 2004 zu sehen und auch in Szenen aus „Ein Mann namens Otto“ vom letzten Jahr wurde er mithilfe von KI-Technologie gealtert.

Keanu Reeves und Tom Cruise gehören zu den weiteren Schauspielern, die Opfer von Deepfakes wurden, die von Millionen Menschen angeschaut wurden.

Ein Deepfake ist ein mithilfe von KI erstelltes Video oder eine Aufnahme, die verändert und manipuliert wurde, um fälschlicherweise den Eindruck zu erwecken, dass jemand etwas tut oder sagt, was tatsächlich nicht getan oder gesagt wurde.

Nachdem letzte Woche ein 148-tägiger Streik zu Ende ging, setzten Hollywood-Drehbuchautoren in einem der ersten großen Arbeitskämpfe um generative KI am Arbeitsplatz erhebliche Schutzmaßnahmen gegen den Einsatz künstlicher Intelligenz durch.

In den kommenden Wochen werden die WGA-Mitglieder darüber abstimmen, ob sie eine vorläufige Vereinbarung ratifizieren, die Studios und Produktionsfirmen verpflichtet, den Autoren offenzulegen, ob ihnen zur Verfügung gestelltes Material teilweise oder vollständig von KI generiert wurde. KI kann kein anerkannter Autor sein, sie kann kein „literarisches Material“ schreiben oder umschreiben und KI-generiertes Schreiben kann kein Quellenmaterial sein.

Die vorläufige Vereinbarung zwischen der Writers Guild und der Alliance of Motion Picture and Television Producers, die im Namen der Studios verhandelt, verbietet nicht jegliche Nutzung künstlicher Intelligenz. Beide Seiten haben anerkannt, dass es in vielen Aspekten des Filmemachens, einschließlich des Drehbuchschreibens, ein lohnendes Werkzeug sein kann.

Die Schauspielerin und SAG-AFTRA-Verhandlungsführerin Frances Fisher (Mitte) hebt am 26. September 2023 in Los Angeles ihr Schild an einer Streikpostenlinie vor den Netflix-Studios

Die Vereinbarung besagt, dass Autoren KI verwenden können, wenn das Unternehmen zustimmt, ein Unternehmen jedoch nicht verlangen kann, dass ein Autor KI-Software verwendet.

Als der Autorenstreik am 2. Mai begann, waren es nur fünf Monate, nachdem OpenAI ChatGPT veröffentlicht hatte, den KI-Chatbot, der Aufsätze schreiben, anspruchsvolle Gespräche führen und aus einer Handvoll Eingabeaufforderungen Geschichten erstellen kann.

Studios sagten, es sei zu früh, KI in diesen Verhandlungen anzusprechen, und sie wollten lieber bis 2026 warten.

Letztendlich haben sie die Bedingungen geklärt und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass sich die Aussichten mit Sicherheit ändern werden.

Im Vertragsentwurf „erkennen die Parteien an, dass die Rechtslandschaft rund um den Einsatz von (generativer KI) ungewiss ist und sich schnell weiterentwickelt“.

Die Unternehmen und die Innung vereinbarten, sich während der dreijährigen Vertragslaufzeit mindestens zweimal im Jahr zu treffen.

Gleichzeitig gibt es kein Verbot für Studios, eigene Skripte zum Trainieren von KI-Systemen zu verwenden. Die WGA überließ die Analyse dieser Fragen dem Rechtssystem.

In einer Klausel heißt es, dass Autoren das Recht behalten, geltend zu machen, dass ihre Arbeit zum Trainieren von KI-Software genutzt wurde.