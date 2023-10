SC Wolkersdorf – Hager brak de “Bann” na 246 minuten

De twee doelpunten van Juridisch Verdediger Niklas Mikulanec in de middag van het eerste halfuur waren dat Admira Panthers aanwezig was, maar niet de Koning van Daniel Schöpf.

Het feest op 29. September werd verloren voor SC Wolkersdorf met 2:3 tegen de Tabulenführer Admira Panthers, wat ook het resultaat was van een overwinning – vier aan het einde, toen man den vom Freitag tegen Bad Vöslau schon dazurechnet ging. Die Kuriose? Alle Tore dabei zijn van Spielmacher Daniel Schöpf. Als u in minuut 51 3:0 bereikt, wordt u geholpen na een nieuwe bijeenkomst in de Stück „nur“. Signals Corner rapporteerde Innenverteidiger Matthias Hager volley zum 3:0. Het eerste schotdoel – de 1:1 in Mistelbach – en de Tor von Hager waren 246 minuten. Als er al een eerste Hagers siebenter-prestatie was in de Kampfmannschaftsbereich, durfde letzten letzten zich te „verheugen“ over Anfang Juni bij de 1:6-Pleite gegen Vösendorf.

Hager wil meer weten over het spielbericht

„Als het een kwestie van tijd was voordat het gebeurde, als er mensen (Schöpf, Anm.) waren die de Tore machen, zou ik het spel graag lezen“, zei de verdedigingsofficier na de Tor. Iedereen die een serieuze speler is, is ook natuurlijk: “Ik ben een geweldig persoon, dat is onze kracht en zekerheid. Er is altijd wel een Tor-gut die vraag heeft naar Stürmer uit Tor.”

Trainer Markus Siebenhandl wil graag meer weten over wie wij zijn. Den Wolkersdorf drukte zowel de eerste twee successen unnachahmlich, zwang den Gegner z Fehlern en bleef koel voor de Tor. „We leven goed, zo krijgen we kracht en kunnen we genieten van onze resultaten, zodat onze gevoelens goed zijn.“ Dat is intensief en sterk, maar de coach. Het is immers duidelijk dat het team er blij mee is: „Als jij gelukkig bent, zul je ook blij zijn met je herinneringen.“

Volledigere focus. SCW-trainer Markus Siebenhandl bleibt mit signalen Teams in der Folgspur. Foto:

David Aichinger



Siebenhandl zal de Erfolgslauf aber nicht „nur“ een van de Ballgewinnen en dem standdigen Druck festmachen, zonder mijn eigen toneelstuk erbij te betrekken: „Wir haben uns auch in de Ballbesitzphasen weiterentwickelt. Als we alles veranderen, zijn we voorbereid en hebben we vanaf dit moment een natuurlijke trainer.”

Daarna Brocken: Ben vrij van Bisamberg met Local Matador Rene Hieb-linger op de Trainerbank.