Sbu Nkosi: Südafrikas Flügelspieler „sicher und gesund“ gefunden, öffnet sich auf Rugby-„Druck“ | Rugby-Union-Nachrichten

Südafrikas Sbu Nkosi wurde „sicher und gesund“ gefunden

Der südafrikanische Nationalspieler Sbu Nkosi wurde „sicher und gesund“ aufgefunden, wie seine Vereinsmannschaft, die Bulls, bestätigte.

Das in Pretoria ansässige Team gab am Wochenende bekannt, dass Nkosi der Polizei als vermisst gemeldet worden war.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Klub seit dem 11. November keinen Kontakt mehr zu dem 26-Jährigen.

Sie haben jetzt eine Erklärung veröffentlicht, die bestätigt, dass er am Montag lokalisiert wurde.

Die Bulls-Erklärung fügte hinzu: „Sobald festgestellt wurde, dass Nkosi sicher, unverletzt und in der Lage war zu sprechen, ging Chief Executive Edgar Rathbone in Nkosis Haus [with the permission of the player]Zeit alleine mit ihm verbringen, um zu verstehen, wie das Unternehmen ihm am besten die Unterstützung bieten kann, die er benötigt, und was diese Unterstützung ist.

„Wir sind begeistert, dass Nkosi in Sicherheit ist.“

Zunächst wurden keine weiteren Details über Nkosis Verschwinden bekannt gegeben, aber der Club wird am Dienstag eine Pressekonferenz abhalten.

Wing Nkosi hat 16 Springboks-Länderspiele bestritten und war Mitglied ihres Kaders, der die Weltmeisterschaft 2019 gewann.

Nkosi erzielt im September einen Versuch gegen Neuseeland

Nkosi: „Mentaler Druck“, der sich seit Jahren aufbaut

Im Gespräch mit Nachrichten24sagte Nkosi, er sei im Haus seines Vaters gewesen und habe mit dem Druck gekämpft, Rugby auf Elite-Niveau zu spielen.

„Mir geht es viel besser“, sagte er. „Es gibt natürlich viel zu besprechen, was ich nicht laut sagen kann, aber mein Zustand verbessert sich.

„Es war einfach eine Menge mentaler Druck. Es baut sich seit ein paar Jahren auf, seit der Sharks-Saga, und es war eine ziemlich harte Zeit.“

Er fügte hinzu: „Es gibt zu viel zu sagen: die Erwartungen, die Tatsache, dass es Leute gibt, die ich im Stich lasse, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, auf mich selbst aufzupassen, und das tut mir auch weh.

„Es gibt eine Menge, aber ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich die Person im Moment vor den Rugbyspieler stellen muss.

„Ich brauchte nur Zeit. Ich habe mich im Grunde mit meinem Vater zu einem Ball zusammengerollt, und er hat sich täglich um meinen mentalen Zustand gekümmert.“